Gigi Becali anunță ce arbitri vor conduce FCSB în ultimele două meciuri din play-off: “Probabil ăștia sunt, pe Dima nu mi-l dă! Nici nu-l cunosc!”. Video

Patronul vicecampioanei României este convins că nu mai este nevoie neapărat de arbitri din străinătate, pentru că există VAR, însă este de părere că aceștia trebuie să fie trimiși în camera VAR, în locul românilor, pentru a lua deciziile corecte.

Gigi Becali anunță ce arbitri vor conduce FCSB în ultimele două meciuri din play-off

vor conduce FCSB-ul în ultimele două meciuri din campionat, explicând și nemulțumirea lui cu privire la Iuliana Demetrescu, arbitrul feminin, care a condus o partidă de fotbal din SuperLiga 1:

„Pentru ce să dai arbitră femeie la bărbați, n-am văzut nicăieri în lume. Bine, mă, atunci faceți fotbal mixt. Du-te tu la fotbal de femei, du-te tu la fotbal de bărbați și lăsați-mă pe mine.

Noi, românii, n-avem nici măcar atât creier și avem un grec, care se uită din Grecia la meciuri și ne învață pe noi, iar el primește 10.000 de euro. Nu se poate așa ceva, cum să ai 10.000 de euro pe lună și tu să stai în Grecia? Nu e posibil asta!

Noi am făcut cerere de arbitri străini, dar dacă o să arbitreze cum a arbitrat aseară Bîrsan eu nu o să am nicio treabă! Probabil că o să ni-l dea pe Colțescu și pe Istvan Kovacs, că n-are pe cine. Pe Dima nu ni-l dă, că vezi Doamne are legătură cu Becali, eu nici nu-l știu”.

„Ce legătură să aibă el cu mine? Și el e arbitru bun. Petrescu e și el arbitru bun. Acum chiar nu mai contează arbitri străini, poate doar la VAR să conteze.

Ați văzut ce înseamnă să fie Hațegan la VAR? Dacă era Hațegan la VAR acum eram altundeva, nu mai aveam treabă”, a mai spus patronul vicecampioanei României.

Gigi Becali a fost contrat de Ion Crăciunescu după declarațiile făcute la adresa Iulianei Demetrescu: „A făcut niște declarații urâte despre arbitrul Iuliana Demetrescu, ea va participa la Campionatul Mondial, n-am mai avut așa ceva de la Ioan Igna”.

„A făcut niște declarații cu vreo 200 de ani în urmă. Doamne, când ne vom civiliza? Cu asta m-a iritat cumplit, mai ales că o știu pe fata asta, care a muncit enorm”, a mai spus Ion Crăciunescu, la TV .

„Eu știu că doar Dumnezeu face dreptate!”

„Nu mă bag în treaba lor, dar știu că Dumnezeu face dreptate! Dar eu știu că putem fi campioni pe National Arena și cu meciul ăla și fără, dar cum vrea Dumnezeu.

Nu se potrivește la Dumnezeu ce vrea omul. Ei se vor bate până în ultima etapă, acum CFR-ul trebuie să tragă, așa mai avem încă o șansă, altfel era mai greu.

Cât timp e Coman în echipă, acum, nu ne e frică de nimeni. Nu ne interesează acum Tavi Popescu, ne interesează campionatul. O să fie 50.000 de oameni cu CFR”, a .

„Nu mai e CFR-ul ăla de altădată, nu mai e Deac, parcă nu mai e creierul lor. Dan Petrescu poate să plece, dar Neluțu cum să renunțe, el trebuie să primească bani, că a băgat mult. Porumboiu e pe primul loc, Varga pe locul doi.

Ei sunt cei mai afectați din fotbal. Cât e plapuma să mă întind, dar să nu-mi iasă picioarele să-mi degere. Dacă suntem campioni mai fac transferuri și mai forțez Liga Campionilor”, a mai spus patronul vicecampioanei României.