Gigi Becali, dat de gol de unul dintre apropiați: „A pierdut peste 20 de milioane de euro cu echipa!”. Singurul patron din Liga 1 pe profit

Cel puțin asta susține Mitică Dragomir, Oracolul FANATIK și fin cunoscător al secretelor lui Gigi Becali. Discuția a pornit cu o întrebare pusă de Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ. De fapt, Mitică Dragomir a fost întrebat ce s-ar face dacă Gigi Becali îi lasă echipa ”moștenire”.

Gigi Becali, dat de gol de unul dintre apropiați

”Ce să fac eu cu ea? Să-mi bag și familia în faliment?”, a replicat Mitică Dragomir. ”Ce, Gigi e în faliment? A făcut bani cu echipa!”, a răspuns Horia Ivanovici. ”A făcut bani? Nu te lua mă după el, a pierdut peste 20 de milioane de euro. Are de unde, de ăștia are nevoie fotbalul.

Tu crezi că dintre patronii ăștia. Neluțu, stai de vorbă, are și el pierdere 20 de milioane”, a replicat Dragomir. Interesant, un singur patron din România ar fi ”pe profit”, mai exact Dan Șucu, patronul celor de la Rapid București. Asta, în condițiile în care ar fi de puțin timp implicat în fotbal.

ar fi pierdut chiar și 50 de milioane de euro, potrivit lui Horia Ivanovici. ”Cine nu are pierdere e Șucu! E singurul pe profit, l-a vândut pe ăla de la juniori. Ce Dumnezeu îmi spuneți mie! Ce-i la Gigi 20 de milioane? Are cel puțin 20 de milioane pierdere”, a explicat Mitică Dragomir.

La începutul anului 2023, Gigi Becali avertiza că se va retrage din fotbal, pentru că are de recuperat foarte mulți bani din acest club. “Dacă am câștigat bani din fotbal? Doamne ferește. Auzi ce întrebare îmi pune…Am de recuperat 23 de milioane.

când am intrat în fotbal, când mi-au dat-o generalii și Armata. Am venit eu, Pițurcă, am făcut scandal. Mai erau două meciuri și retrograda Steaua. La un moment dat, era o datorie de 40 de milioane euro.

Am luat 30 înapoi și au rămas 10. Și am mai tot băgat până s-au făcut 23”, a transmis atunci Gigi Becali. În cele din urmă, patronul celor de la FCSB nu s-a mai retras pentru că fiicele sale l-au convins că nu ar fi bine să rămână fără ”jucărie”.

Gigi Becali, în pierdere după investiția la FCSB