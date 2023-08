Gigi Becali, mesaj pentru fanii CSA Steaua înainte de FCSB – CFR Cluj: “E greu la pușcărie”

Gigi Becali îndeamnă fanii CSA la pace înainte de FCSB – CFR, . După o lungă perioadă de probleme birocratice, elevii lui Charalambous au toate aprobările și urmează să debuteze pe arena cu o capacitate de 31.254 de locuri.

FCSB speră să la o revenire fără incidente pe stadionul din Ghencea

“Nu merg la meci pentru că nu vreau sa incit nimic. Vreau pace și liniște, vreau să se respecte legea. Nu se poate cu violență, fiecare este liber. Nu se poate nimic cu violență. Violența nu e permisă, nu ai nicio scuză.Violențele nu se acceptă.

Ca atare, a permis legea, am închiriat, am plătit, am făcut. Nu se permite violența, dacă nu se permite violența, legea, jandarmeria să își facă datoria. Așa cum eu îmi fac datoria și plătesc impozit, respect reguli de circulație, nu sunt de capul meu, ce, fac de capul meu?”, a declarat Gigi Becali.

Ultrașii Stelei au ridicat nivelul de alertă după ce au afișat un banner prin care își exprimau nemulțumirea cu privire la faptul că FCSB a fost lăsată să joace în Ghencea. Tensiunea este la cote maxime . Jandarmii au fost și ei puși în alertă.

Gigi Becali încearcă să detensioneze atmosfera înainte de partida cu CFR

Patronul FCSB a rememorat momentele mai puțin plăcute din viața ta, respectiv perioada în care a fost închis. Becali îi îndeamnă pe fanii Stelei să se gândească de două ori înainte să comită acte de violențe la revenirea echipei sale în Ghencea.

“După legi, să facă și ei după legi. Care face în afara legii, pușcărie! Ei să știe că eu am făcut pușcărie și acolo am întâlnit copii din aceștia, de 24-25 de ani. Copii puternici, dar care să vezi în ce depresii cădeau, plângeau, mamă și ce plângeau.

Îi luam și îi încurajam și le ajutam familiile pentru că îmi era milă de ei. Ei să nu creadă că teribilismul acesta, că sunt o mie, dar după aia la pușcărie, plâng! La pușcărie nu e chiar așa de ușor, la pușcărie e greu, să stai acolo cu 30, 40 de oameni în cameră.

Încep să plângă că nu au aer. Stai cuminte acasă, vezi-ți de treaba ta respectă legea. Stadionul e al României, lasă oamenii în pace să joace fotbal. Și părinții să le zică să își vadă de treaba lor, că e lege, nu încalci tu legea. Nu vii tu să faci violență, violență înseamnă pușcărie”, a declarat Gigi Becali.

FCSB a pornit ca din tun actualul sezon. Are 7 goluri marcate în primele 3 meciuri, doar 2 primite și are punctaj maxim înainte de confruntarea cu CFR. Clujenii se țin și ei bine. După 3 etape, au 7 puncte, iar o victorie în Ghencea i-ar aduce în fața FCSB-ului în clasament.

