Neluțu Varga, mesaj clar după eliminarea din Conference League: “CFR nu moare” / “Batem FCSB”

CFR Cluj a trecut prin multe schimbări în această vară, renunțând la mai mulți titulari. Cu toate acestea, clujenii și-au asumat politica de transferuri pentru că au intrat în conturile clubului mai multe milioane de euro, iar în schimb au venit mai mulți jucători de valoare, care peste noapte au reușit să se acomodeze și să joace fotbal de calitate.

Neluțu Varga, mesaj clar după eliminarea din Conference League

În aceste condiții, patronul Neluțu Varga e convins că cei care cântau prohodul echipei sale s-au înșelat amarnic, iar acum CFR Cluj are toate argumentele să se bată la titlu. Mai mult, CFR Cluj e mai puternică în acest sezon comparativ cu alți ani, deci are toate argumentele să se bată la titlu, crede Neluțu Varga.

a revenit la Cluj imediat după ce partida de la Adana s-a terminat, iar în delegația sa l-a avut alături pe invitatul special Vasile Dîncu. Omul de afaceri a remarcat cum echipa sa a avut neșansă la tragerea la sorți, în condițiile în care turcii de la Adana Demirspor au fost cu siguranță cel mai greu adversar posibil pentru această fază a competiției.

”N-am înțeles ce s-a întâmplat la acea centrare din care ei au marcat. Am avut meciul în mână! Sincer, am o bucurie și aceea că simt că am acum o echipă bună și-n campionat o să fim bine. Sunt mulți care vorbesc și habar n-au fotbal! Noi ar trebui să ne concentrăm doar pe ceea ce joaca echipa. Stați liniștiți că nu murim din acest rezultat! CFR-ul merge înainte! Mai dădeam prime și bonusuri dacă nu mergea? Mai erau primele și salariile care se dau la noi?

E foarte serios și pragmatic! Nici n-am avut noroc la trageri, a fost ghinion. Dacă aveam puțin noroc, treceam de ei fără probleme la cum a jucat echipa azi. La anul ne focusăm pe cupe, acum vom face treabă în campionat. Nici nu mă gândesc la altceva”, a declarat Neluțu Varga pe aeroport, conform GSP.ro.

Mai mult, Neluțu Varga a anunțat că echipa sa are acum un obiectiv clar pentru duminică, atunci când ardelenii se vor deplasa în Ghencea pentru meciul cu FCSB: victoria. ”Eu sper să-i batem pe cei de la FCSB duminică. O să vedeți! Nu știu dacă vine și domnul Dîncu la meci. Eu n-am să fiu la acest joc, dar sper să am parte de o surpriză plăcută”, a declarat patronul celor de la CFR Cluj.

CFR Cluj a ratat șansa de a face milioane de euro prin calificarea în grupele Conference League, însă clujenii au acum un as în mânecă: vor să-și vândă vedeta Ermal Krasniqi cu multe milioane de euro. Analiștii FANATIK SUPERLIGA au analizat forma lui Krasniqi și au estimat că acesta ar putea să plece chiar și pe 5 milioane de euro, însă peste 6 luni.

Una dintre formațiile care ar putea oferi o sumă considerabilă de bani pentru Krasniqi ar fi Jeonbuk, formația lui Dan Petrescu din Coreea de Sud. “Hai să-l lăsăm să joace șase luni și după aia vorbim. Are niște calități. Dar dacă joci de două ori bine nu înseamnă că poți să spui ‘vreau 5 milioane pe tine’. E un jucător care are potențial, dar nu de cinci milioane cred eu acum. Îți dai seama dacă mai dădea și gol: 15 milioane de euro!”, și-a expus punctul de vedere analistul Dănuț Lupu, FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

“E clar că va fi una dintre cele mai bune afaceri din istoria CFR Cluj. E un jucător care unu contra unu este foarte bun, care iese în evidență. Pentru mine e un pic straniu că toți jucătorii ăștia care ajung în România după ce nu au jucat mai pe nicăieri fac un meci, două și îi vrea toată spuma Europei.

Ăsta săracul a jucat toată viața lui la adversara CFR Cluj, nu l-a văzut nimeni. A dat jumătate de gol în România și o ratare cu stângul, îl vrea Lazio. Eu nu cred că îl vrea Lazio. Că, să fim serioși, nu e de Lazio. Lazio a dat șase milioane pe un tânăr 2004, 2005, născut în Spania, dar joacă titular”, a remarcat și Robert Niță.