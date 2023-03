Gigi Becali, răspuns tăios după declarațiile lui Leo Strizu la Fanatik Superliga. „Mi-a fost milă de el să-i dau o pâine. I-am lăsat 1800 de euro cadou”

Gigi Becali a susținut o conferință de presă ad-hoc, de la volanul mașinii sale, după FCSB – Sepsi 1-0. Declarațiile patronului de la FCSB au fost transmise în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Printre altele, Becali a făcut referire și la de la FANATIK SUPERLIGA, de săptămâna trecută.

Gigi Becali, un nou atac fără milă la Leo Strizu, după declarațiile date de antrenor la FANATIK SUPERLIGA : “I-am făcut cadou 1800 de euro, mi-a fost milă de el”

Gigi Becali a spus că acuzele aduse de Leo Strizu la FANATIK SUPERLIGA nu sunt adevărate și a precizat că l-a adus pe antrenorul cu licență Pro doar de milă la echipă. Ba chiar că i-a lăsat 1.800 de euro cadou la final de contract, bani pe care Strizu ar fi trebuit să îi restituie pentru un împrumut pe care l-a făcut la club.

“Spune numai tâmpenii Leo Strizu. Niște prostii, că vezi Doamne, că Teia face la Steaua (n.r.FCSB), că el l-a adus pe Meme… Meme l-a adus pe el! Eu am auzit niște discuții cu el, că e pe credință, că e fra-su… Zic bine mă, îi dau să mânânce și el o pâine. Acuma vine, vorbește el, face cutare, să-l dea pe Pițurcă afară, niște minciuni!

Câteodată mă gândesc să dea Domnul să n-ajung și eu așa. Adică minte… oamenii ăștia cred că ei visează și apoi le transpun în viață. Asta nu poate să fie adevărat. Numai minciuni! Doamne ferește, săracu! A luat bani împrumut să își ia nu știu ce.. că mai avea vreo 1.800 de euro de dat înapoi.

I-am zis du-te domne de aici! Cadou. Ți-e milă de om și după aia… Ce, aveam eu nevoie de Strizu?! Mi-a fost milă de el, să mănânce și el o pâine”, a declarat Gigi Becali la conferința ad-hoc de la volanul mașinii sale, care a fost transmisă în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Leo Strizu a declarat la FANATIK SUPERLIGA că Mihai Stoica a încercat să îl influențeze negativ pe Gigi Becali în privința lui Victor Pițurcă și a lui Teia Sponte

la FANATIK SUPERLIGA că Mihai Stoica a făcut tot posibilul să îndepărteze unele persoane din club. Sau să le limiteze influența la patronul Gigi Becali. Teia Sponte și Victor Pițurcă erau principalele nume la care a făcut referire strizu.

“După o perioadă de timp, s-a îndeplinit acest obiectiv al lui Mihai Stoica. Cine credeți că a fost primul pe listă? Eu am fost ultimul. Teia Sponte! Aici Piți eu cred că poate să confirme că ăsta este adevărul. Vă poate spune și el ce urmat după ce a plecat sau chiar în perioada lui Piți, cum se vorbea de Teia Sponte.

Care v-am spus, a făcut numai bine, l-a îndrăgit pe Mihai Stoica, l-a propus, dar trebuia să îi vină și lui rândul. Era normal! În perioada asta, că trebuie să vorbesc și eu de ce am făcut la Steaua (n.r.FCSB). Mi-am văzut de treabă, am stat director sportiv în primul an, după care am preluat Centrul de Copii și Juniori”, spunea Leo Strizu la FANATIK SUPERLIGA.

