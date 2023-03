Exclusiv. Leo Strizu, la prima apariție live după plecarea de la FCSB, povestește cum l-a terminat Meme Stoica pe Teia Sponte. „După Pițurcă, a urmat Teia. Eu, abia ultimul” Video

, iar antrenorul a fost invitat în studio pentru a spune lucrurilor pe nume.

Leo Strizu aruncă în aer situația de la FCSB. Super dezvăluirile fostului antrenor: „Teia Sponte a fost primul pe listă după Pițurcă!”

, și a dezvăluit cum a încercat să îl îndepărteze pe Teia Sponte de la FCSB: „Sunt multe acuma că m-ai întrebat. Gigi știa, nu știa… La vremea aceea era foarte bun prieten cu Piți. După aceea s-au schimbat foarte multe, când Gigi a devenit și-n acte patron”.

ADVERTISEMENT

VIDEO MAI JOS:

Teia Sponte a fost unul dintre cei de care Mihai Stoica era deranjat la FCSB: „După o perioadă de timp, s-a îndeplinit acest obiectiv al lui Mihai Stoica. Cine credeți că a fost primul pe listă? Eu am fost ultimul. Teia Sponte! Aici Piți eu cred că poate să confirme că ăsta este adevărul. Vă poate spune și el ce urmat după ce a plecat sau chiar în perioada lui Piți, cum se vorbea de Teia Sponte.

Care v-am spus, a făcut numai bine, l-a îndrăgit pe Mihai Stoica, l-a propus, dar trebuia să îi vină și lui rândul. Era normal! În perioada asta, că trebuie să vorbesc și eu de ce am făcut la Steaua (n.r.FCSB). Mi-am văzut de treabă, am stat director sportiv în primul an, după care am preluat Centrul de Copii și Juniori”, a surprins Leo Strizu.

ADVERTISEMENT

Leo Strizu pune pe listă lucrurile bune pe care le-a făcut la FCSB: „În 4-5 ani am făcut cel mai bun centru de copii și juniori”

Leo Strizu a ținut să scoată în evidență lucrurile bune pe care le-a făcut la FCSB și despre care nimeni nu a vorbit: „Într-o perioadă de 4-5 ani, când Hagi încă nu era pe piață, am făcut un centru de copii și juniori care după părerea mea era cel mai bun din țară. Bineînțeles, nu eu singur, ci cu ajutorul celorlați antrenori: Gigel, Tomiță, Bulgaru, în fine…

Pentru că valoarea jucătorilor îmi cerea, alt obiectiv de-al meu era… cea mai mare grupă era juniori republicani. Valoarea unora dintre ei mă obliga să le dau o competiție mai puternică. Următorul an, am făcut echipă de Divizia C. Am încercat să mă bat la promovare, dar ce era atunci, mi s-a zis că nu e anul meu.

ADVERTISEMENT

Următorul an, am promovat echipa în Divizia B. Deci ceea ce mi-am propus eu cred că am reușit. Pentru că toată lumea de aici știe ce înseamnă să ai un centru bun, iar echipa a doua e un fel de anticamera echipei mari. Faci un amalgam sau creezi un nucleu bun de tineri, cu jucătorii care îți coboară de la echipa mare”.

Jucători promovați de Leo Strizu la FCSB, ajunși la echipa națională: „Sunt vreo 25 pe care i-am adus spre Liga 1”

Unii dintre jucătorii promovați de Leo Strizu, au ajuns ulterior și la echipa națională a României: „Tot atunci mă gândeam, pentru că una e să dai competiție jucătorilor de la Steaua (n.r.FCSB), la Divizia C și alta e să le dai să îi aduci aproape de Liga 1. Eu și ceilalți antrenori, am adus sau le-am oferit posibilitatea jucătorilor să-și îndeplinească visul. Cred că sunt vreo 25 de jucători pe care i-am adus spre Liga 1: Toșca, Vătăjelu…”.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoichiță, antrenor la FCSB în acea perioadă a confirmat că Leo Strizu și-a făcut treaba cu vârf și îndesat: „Eu am profitat de centrul ăsta de copii și juniori în 2009, când m-am dus la Steaua (n.r.FCSB). Am promovat doi copii de 16 ani: Florentin Matei și Toșca. Erau un produs al Academiei, care era pe vremea aia. Cred că era Țiți Dumitriu conducător și manager la club era Basarab Panduru”.

ADVERTISEMENT

Leo Strizu e de acord că i se poate reproșa un lucru: „După care am urmat. La mine poate că erau ceva argumente pentru că eu am fost și sunt un antrenor foarte dur. Poate că am preluat de la vechiul meu antrenor, Panciu. El era și bun și rău, dar din acea generație, din echipa mea, Panciu a scos fotbaliști: eu, Răduță, Cristi Sava și Blid. Să scoți patru jucători de Divizia B dintr-o echipă, mie mi se pare foarte frumos”, a mai comentat fostul antrenor al FCSB.

Primăvara se numără emisiunile Fanatik SuperLiga. Show-ul care dă tonul exclusivităților din fotbalul românesc poate fi urmărit începând de săptămâna trecută în fiecare zi de luni până vineri, ora 10:30. Cu Horia Ivanovici, luni marți și vineri, și Ioana Cosma, miercuri și joi, ca prezentatori. Fanatik SuperLiga este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de YouTube FANATIK, pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .