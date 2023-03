Exclusiv. Leo Strizu spune totul despre dictatura de la FCSB. „Mi-au zis să tac că Meme nu este într-o formă bună!” Cum le închide „Ferguson de România” gura jucătorilor. Video exclusiv

Leo Strizu în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Pe lângă pe banca roș-albaștrilor, Leo Strizu a vorbit despre situația de la FCSB, precizând că vicecampioana României, prin finanțatorul Gigi Becali, oferă cele mai bune condiții jucătorilor.

Leo Strizu a vorbit despre dictatura de la FCSB: „Nu e vorba de Gigi”

Gigi Becali a recunoscut în nenumărate rânduri că se implică în alcătuirea echipei de start de la FCSB. Leo Strizu, care și-a dat demisia după ultima victorie a roș-albaștrilor în campionat, a făcut dezvăluiri despre ce se întâmplă, de fapt, la FCSB.

„În primul rând nu vreau să intru în amănunte pentru că nu vreau să-l jignesc pe Pintilii, pentru că este un antrenor care promite. Atâta timp cât este legat de mâini și de picioare… Este o discuție în care îmi trebuie timp. Nu o să vorbesc ce făcea Pintilii atâta timp cât eu m-am rezumat și mi-a transmis mesajul ăsta la Meme.

Mergeam, beam cafeaua cu Pintilii, după care jucam tenis, îmi vedeam de treabă. Eu mă așteptam de la Meme pentru că am avut și clinciuri cu el. El nu le vorbește urât jucătorilor, dar să vorbească cum vorbește cu Pintilii și cum vorbea cu mine. Eu aveam subiecte.

N-ar fi problema de dictatură pentru că voi o dați numai spre Gigi. Nu e vorba de Gigi. Cu Gigi se poate vorbi orice. Gigi le oferă cele mai bune condiții. Îți asumi tu ca antrenor. Sunt mult mai bune condiții decât la CFR Cluj. (n.r. Mihai Stoichiță) Mihai, ai lucrat cu Gigi, de ce ai știut să-l înțelegi?, a declarat Leo Strizu, la FANATIK SUPERLIGA.

Leo Strizu le-a închis gura jucătorilor de la FCSB: „Sunt îndoctrinați”

Totodată, Leo Strizu a mărturisit că jucătorii de la FCSB sunt îndoctrinați și nu sunt lăsați să spună vreun cuvânt. Fostul tehnician al roș-albaștrilor este de părere că fără Darius Olaru la mijloc, randamentul echipei roș-albastre ar scădea semnificativ.

„Dacă este o dictatură la FCSB n-am nimic împotrivă. Am fost jucători cu toții, avem cea mai bună echipă, dar uită-te la ei sunt îndoctrinați, nu pot să spună un cuvânt. S-a luat de Olaru. Președintele, „Ferguson de România”. Fără Olaru noi suntem morți, fără Olaru la mijloc suntem morți.

Olaru am curaj să fac pariu cu toți joacă în orice campionat, nu la primele echipe, dar în orice campionat joacă. Tu te apuci să vadă lumea ce manager sau ce fel Ferguson de România îl ceartă pe Olaru prin ziare că a luat cartonașe”, a mai spus Leo Strizu, la FANATIK SUPERLIGA.

Leo Strizu și-a adus aminte de un moment controversat cu Mihai Stoica: „Nu te contra cu el că nu e în stare bună”

Leo Strizu a explicat pe larg culisele plecării de la FCSB și a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că a avut o relație rece cu Mihai Stoica. Antrenorul în vârstă de 55 de ani a povestit un episod care l-a făcut să se îndepărteze și mai mult de clubul lui Gigi Becali.

„La un moment dat ne urcăm în autocar. Ultimul care trebuia să vină era Meme. ‘Vine sau merge cu mașina la stadion?’ Și cineva îmi răspunde. ‘Te rog frumos nu te contra cu el că nu e în stare bună. Toată ziua a fost nervos’.

În momentul acela am zis că ne separăm, nu mă mai interesează nici să vin să-mi beau cafeaua. În ultimele meciuri am venit singur, nu m-am mai dus la bază să plecăm. Eram obligat să merg în cantonament în deplasări și nu aveam ce să fac. Doar nu mergeam cu mașina până la Cluj. Trebuia să existe momentul zero al meu”, au fost cuvintele lui Leo Strizu.

Mihai Stoichiță, laude pentru Mihai Pintilii: „Îl admir”

Mihai Pintilii a fost suspendat patru etape de Comisia de Disciplină din cadrul FRF, însă Mihai Stoichiță îl laudă pe tehnicianul care se ocupă de pregătirea jucătorilor și a făcut o serie de dezvăluiri despre fostul căpitan al roș-albaștrilor.

„Este înscris la CNPPA, va fi înscris la o licență B. Încet, încet o să ajungă antrenor ce spui tu. Dar este bine că a înțeles Pintilii și îl admir pentru că respectă regula jocului. El nu face practic nimic din ceea ce trebuie să facă un antrenor pe parcursul meciului. Să dea indicații.

Am văzut și cu tine, tu erai cel care erai în picioare, care mai vorbeai din când în când. El a stat pe bancă și a făcut schimbările”, a spus și Mihai Stoichiță, la FANATIK SUPERLIGA.

