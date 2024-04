Gigi Becali face transferuri de Champions League după FCSB – Universitatea Craiova 2-0: ”Am luat legătura cu Louis Munteanu și Alibec”. Ce alte ținte de 5 stele mai are

, scor 2-0, în etapa cu numărul 3 a play-off-ului SuperLigii.

Ce transferuri vrea Gigi Becali pentru ca FCSB să ajungă în Champions Leagu

După victoria de pe Arena Națională, Gigi Becali a vorbit despre transferurile pe care le dorește la FCSB pentru ca echipa să aibă șanse să meargă în grupele UEFA Champions League.

”Vor venii jucători noi. Am vorbit cu Meme (n.r. Mihai Stoica) și am stabilit că dacă luăm campionatul, aducem cinci jucători. Eu niciodată nu spun Europa, dacă am șanse la Champions League.

Când spunem fotbal trebuie să spunem economii. Contează banii în tot. Pe mine asta mă interesează, Liga Campionilor. Trebuie să iau un atacant în careu, unul în dreapta, un mijlocaș gen Bourceanu, un fundaș stânga, un fundaș dreapta și chiar unul central.

Nu schimb echipa. O dublez. Dacă am nevoie de două echipe să iau și campionatul să intru și în grupe, de ce nu. E o chestiune de business. Nu știu dacă vor fi jucători români sau străini.

Louis Munteanu ne interesează. Am luat legătura cu el. Cu Alibec am vorbit. A vorbit și Coman la națională. Mai sunt și din România doi jucători, nu vă mai spun acum”, a declarat Gigi Becali la .

Gigi Becali: ”Eu observ unde suntem mai slăbuți”

Gigi Becali a declarat că obiectivul său principal este calificarea în Champions Leagu, pentru a încasa banii oferiți de UEFA.

”Nu mă interesează atât de mult titlul. Pe mine mă interesează un cec de la Liga Campionilor de mai multe milioane de euro. Eu observ unde suntem mai slăbuți, unde nu suntem periculoși si acolo vreau să fac transferuri.

Toți jucătorii care vor veni, îi iau și îi verifică Pintilii, Charalabous și Meme. Nghezana când a venit, Meme a zis nu are cum să vină la noi, e prea bun”, a mai declarat Gigi Becali.

Gigi Becali: ”I-am zis lui Meme, Liga Campionilor direct”

Gigi Becali a dezvăluit care este lucrul care îl face să creadă că FCSB nu are cum să nu se califice în grupele UEFA Champions League.

”Eu aveam o bucurie a trufiei. Îmi doream celebritatea, idolatria. Nu ai cum să scapi de ele așa ușor. Numai că am mai renunțat la asta. Acum o privesc mai mult ca o afacere. Fotbalul este idolatrie.

Încerc să mă mai păcălesc acum. Eu acum 15 ani am construit biserica din colț, dar nu i-am pus cupola. După ce i-am pus cupola, i-am zis lui Meme, Liga Campionilor direct”, mai adăugat Gigi Becali, după .