Giovanni Constantino după FCSB – FC U Craiova 2-1. “Nu pot face miracole, nu sunt Iisus Hristos”. Ce a zis Mititelu

. Bălănuță a marcat unicul gol al oltenilor după o ce a lovit cu capul mingea primită de Bahassa în urma unei lovituri libere. Giovanni Constantino s-a arătat nemulțumit după înfrângerea echipei sale.

Giovanni Constantino, nemulțumit după FCSB – FC U Craiova 2-1

Giovanni Constantino s-a arătat nemulțumit de elevii săi după înfrângerea cu FCSB. Tehnicianul italian resimte tensiunea conducerii, dar este conștient că nu poate să facă schimbări prea mari în cadrul formației. Giovanni susține că echipa trebuie să fie mult mai incisivă în faza ofensivă și va avea timp în pauza internațională să îi pregătească mai bine pe craioveni.

“Am început de la 0-2, am primit doi pumni. Orice echipă fără spirit poate pierde cu 3, 4, 5 la zero în această situație. Dar noi nu suntem o astfel de formație. Am continuat să jucăm, dar nu am fost periculoși. Trebuie să șutăm, să pasăm, altfel e imposibil să marcăm. Nu sunt mulțumit! Am avut curajul să jucăm, am venit aici să câștigăm, dar nu am reușit.

Alte echipe vin să scoată un 0-0. Normal că nu sunt fericit. Ce presiune? Mereu am fost sub presiune, de la primul meci. Nu contează că am pierdut azi. Situația dificilă e dinainte să vin eu, nu pot face miracole în 3 săptămâni, nu sunt Iisus Hristos. Sigur, putem să ne îmbunătățim jocul.

Trebuie să se înțeleagă ei în teren, nu pot să le spun de pe bancă ce să facă la fiecare fază. Cum am primit golurile? Din penalty și direct din lovitură liberă! Ce să fac? Nu am luat gol din acțiune, e un pas înainte. Câte ocazii a mai avut FCSB? Vom putea să lucrăm în această pauză, vor reveni câțiva jucători”, a declarat Giovanni Constantino.

Adrian Mititelu: “De 20 de ani mă chinui să-l bat pe Gigi Becali”

contra formației lui Gigi Becali. Patrolul craiovenilor are încredere în noul tehnician și este de părere că echipa va arăta din ce în ce mai bine: “E un handicap, credeam că se întâmplă ceva în seara asta.

Poate data viitoare. De 20 de ani mă chinui să-l bat pe domnul Gigi Becali. În seara asta nici nu meritam. Nu au putut. Am început bine jocul, dar am luat două goluri în două minute, pe greșeli personale. E o lecție pentru noi, sperăm să învățăm din ea. Noi așteptăm victoriile, pare un an compromis.

Vrem să ne adunăm, știm unde am greșit. Să încercăm să luăm deciziile cele mai bune. Sper să avem și rezultate într-o zi. Jucători avem, dar se pare că nu se leagă prea multe. Eu am încredere că acest antrenor va reuși să creeze o echipă competitivă. Eu sunt convins că o să-i învingem exact când le va fi cel mai greu.”

FC U Craiova 1948 va juca în etapa 17 a SuperLigii cu Sepsi Sfântu Gheorghe pe Ion Oblemenco. Duelul va avea loc duminică, pe 25 noiembrie, de la ora 18:00. Oltenii sunt pe locul 14 în campionat. După 16 meciuri, echipa din Bănie a obținut 15 puncte.