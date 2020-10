Giulia Nahmany, eliminată de la Ferma. Mesaj emotionant transmis de vedetă

Giulia Nahmany a fost eliminată din „Ferma. Orășeni vs. Săteni”, după 7 săptămâni petrecute pe platourile de filmare ale celebrei emisiuni. Ea s-a luptat cu Gabi, iar duelul a fost câștigat de acesta din urmă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Părăsirea show-ului a produs emoții puternice pentru blondă. Aceasta a postat un mesaj emoționant pe contul de Instagram în care vorbește despre ce a reprezentat această experiență pentru ea.

Totodată, fosta concurentă a fost a trecut printr-o durere imensă, tatăl acesteia s-a stins din viață în timp ce ea se afla pe platourile de filmare. Acesta nu este singurul impediment de care s-a lovit, ea nu a putut asista la funeralii pentru că părintele ei a murit în Israel, iar la aterizarea în respectiva tară sunt obligatorii 14 zile de carantină.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Giulia Nahmany părăsește Ferma. Cu ce sentimente pleacă acasă

Mesajul pe care Giulia l-a postat pe Instragram la momentul despărțirii este lung și emoționant: „La revedere, @fermaprotv și mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ai oferit-o de a ma ajuta să mă deconectez de urban/tehnologie și orice alte lucruri fară de care credeam că nu pot trăi și, totodată, să aprofundez si mai mult Universul meu lăuntric, precum și alte lucruri lumești pe care le-am descoperit cu această ocazie.

Viața la țara este minunată! Ferma a fost una dintre cele mai dificile provocări prin care am trecut și locul în care mi-am testat constant limitele. Dincolo de aceasta, însă, a fost o călătorie minunată, una presărată cu momente pe care nu le voi uita curând.

ADVERTISEMENT

Mi-am depășit limitele în multe rânduri și am legat prietenii care mă vor însoți chiar și acum, când parcursul meu în Ferma se încheie și, dacă este într-adevăr ceva ce mi-a lipsit foarte mult, este familia mea și abia așteptam să mă întorc la ea. Este locul unde aparțin cu adevarat.”, este o parte din postarea vedetei.

Blonda a continuat prin a le mulțumi celor ce i-au fost alături în momentele dificile, dar și celor ce au criticat-o, considerând că e necesar un echilibru. Ea menționează că sunt lecții importante pe care le-a învățat, printre care să nu se lase „furată” de ego. În încheiere l-a felicitat pe Gabi pentru câștigarea duelului și le-a urat tututor mult succes.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fosta concurentă a trecut prim momente grele la sfârșitul lunii septembrie când tatăl ei s-a stins din viață. Datorită emisiunii, dar și din cauza restricțiilor aflate în vigoare, aceasta nu și-a putut conduce pe ultimul drum părintele.

Pierderea suferită i-a produs o durere mare și a încercat să transmită că sunt și regrete care o macină: „Sunt multe lucruri pe care nu am apucat să le spun oamenilor din viața mea. Uneori pentru că nu mi-am găsit cuvintele, alteori pentru că am crezut că voi avea timp să o fac mai târziu. Câteodată pentru că am crezut că oamenii cărora aș vrea să le spun cât îi iubesc stiu deja asta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Însă viață ne arată uneori că nu avem un „mai târziu”. Tot ce avem este prezentul. Vrei să-i spui cuiva că îl iubești? Fă-o acum. Nu te gândi că știe deja sau că o poți face mai tărziu. Uneori nu exista acest „mai tărziu”…”, este mesajul distribuit pe Instagram la sfârșitul lunii trecute.

ADVERTISEMENT