Giulia Nahmany și secretele străvechi ale frumuseții sanscrite. De care alimente nu se atinge

Giulia Nahmany a împlinit 40 de ani și a povestit cum a petrecut de ziua sa. De asemenea, vedeta a dezvăluit care sunt trucurile care o ajută să arate și să se simtă bine.

În emisiunea Vorbește lumea, vedeta care susține că în fiecare zi i se spune că seamănă cu Lady Gaga a povestit cum a fost pentru ea momentul în care a schimbat prefixul.

Faptul că a împlinit 40 de ani a îngrijorat-o puțin pe Giulia Nahmany, dar temerile s-au risipit atunci când i s-a spus că nu-și arată deloc vârsta.

„Am avut niște gânduri că, totuși, faci o vârstă. Pentru că, fiind și actriță, se schimbă acolo la casting, trebuie să spui ce vârstă poți să interpretezi, dar am avut un cadou foarte frumos de la cineva. Sunt niște surprize la care nu te aștepți.

Eram într-un magazin în Tel Aviv cu două zile înainte să fac 40 de ani și am întrebat două fete: ‘Câți ani îmi dați?’. Și o fată spune, ‘Îți dau 27’ și a doua spuse 31. Asta înseamnă că totuși și la casting pot interpreta și 27 și 28 și nu se schimbă pentru că este doar o vârstă, dar în interior și exterior este și mai bine”, a dezvăluit Giula Nahmany în emisiunea Vorbește lumea.

Giulia Nahmany și-a sărbătorit ziua de naștere în Thailanda

Giulia Nahmany și-a sărbătorit ziua de naștere într-un peisaj de vis, în Thailanda, iar soțul i-a pregătit o surpriză: o cină romantică pe plajă.

„Am aterizat chiar de ziua mea și echipajul din avion a început să-mi zică ‘La mulți ani!’. Am ajuns la hotel în jur de ora 16:30 și soțul meu îmi spune să mă grăbesc (…). Am coborât jos și mi-a aranjat o masă pe plajă, superbă, cu muzică, cu lumânări, cu mâncare bună.

A fost absolut superb și am primit și un cadou foarte frumos. Poți să ai toate lucrurile frumoase materiale de pe lume, să nu-ți lipsească nimic, dar cel mai important lucru este să fii împlinit sufletește”, a declarat actrița.

Giulia Nahmany se întreține cu obiceiuri sanscrite: „Secretul vine din interior”

Pentru a se menține în formă, Giulia Nahmany se preocupă și de interior, nu doar de exterior. Este pasionată de spiritualitate, , când un rabin i-a mărturisit că este o persoană pură și bună la suflet, este instructor de yoga și indiferent de unde se află, salută Soarele în fiecare dimineață.

„Secretul este că vine din interior. Eu am început anul cu o promisiune spirituală, împreună cu grupul meu de yoga, că pe 16 decembrie am primit și diploma de instructor de yoga. Am trecut prin niște examene foarte dificile. Am făcut 50 de ‘salutul soarelui’ pe zi. Se amplifică energia solară din tine”, a spus vedeta.

Pe de altă parte, Giulia Nahmany a renunțat și la alimentele care îi făceau rău, , iar acum știe de ce trebuie să se ferească.

„Este un stil de viață. Ajungi la un punct în care îți cunoști atât de bine corpul încât nu mai vrei să mănânci anumite alimente, pentru că nu-ți fac bine. Eu dacă mănânc ceva uleios, prăjit sau dacă are zahăr, organismul meu imediat reacționează. Carne nu consum, alcool nu beau, doar dacă este o petrecere și doar gust, cafea nu”, a declarat Giulia Nahmany,.

De asemenea, în fiecare dimineață, Giulia Nahmany își „purifică” organismul cu ajutorul unui truc sanscrit- își curăță limba de impurități cu o linguriță.

„Beau apă călduță, pentru că asta ne ajută la tractul digestiv. Curățăm nările și gingiile cu apă și cu sare, după care cu apă ne spălam pe față”, a încheiat Giulia Nahmany.