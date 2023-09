Giveaway la Dinamo! Cum pot câștiga fanii unul dintre cele 11 tricouri puse în joc

Asociația Suporter Dinamo Ialomița organizează, împreună cu echipa Dinamo, prin care suporterii pot pune mâna pe unul dintre cele 11 tricouri de joc pregătite de club. Condiția de participare este simplă.

Giveaway la Dinamo

Toți fanii care vor veni pe stadion l vor fi înscriși în tragerea la sorți pentru a câștiga un tricou de joc al lui Dinamo. Procedura va fi una simplă.

Organizatorii vor extrage 11 locuri de pe stadion, iar posesorii biletelor destinate acelor locuri vor putea să își ridice tricourile câștigate. Extragerea câștigătorilor va avea loc la pauza meciului.

”Băieții de la Asociația Suporter Dinamovist Ialomița pun la bătaie 11 tricouri de joc semnate de favoriții tăi. Vino la meciul cu FCU Craiova și intri automat în extragerea noastră!

Ovidiu Burcă, Lucas Alves, Dennis Politic, Gabriel Moura, Goncalo Gregorio și Adnan Golubovic ți-au pregătit 11 tricouri cu semnăturile lor, un cadou de neuitat din sezonul 2023-2024, pe care îl poți câștiga doar cu o condiție.

Doar suporterii cu biletul cumpărat pentru meciul cu FCU Craiova de vineri, 15.09, pot intra în extragerea aleatorie pentru cele 11 tricouri. De asemenea, pentru abonați se aplică aceiași termeni pentru biletele echivalente de pe Arena Națională pe care le-au primit pe adresa de mail!

Câștigătorii vor fi anunțați la stația stadionului, la pauza meciului, sub forma a 11 locuri ocupate din stadion (exemplu: Câștigător este Sector 124, Rândul 11, loc 15). Rămâi atent la pauza meciului și ai șansa de a fi câștigător”, anunță Dinamo.

Dinamo se va duela cu FCU Craiova vineri, de la ora 21:30, pe Arena Națională. Clubul a plecat de pe Arcul de Triumf din cauza gazonului prost.

„Suprafața de joc va fi una de calitate, pentru noi asta contează. De cele mai multe ori, când am avut suprafață bună și am putut face fotbalul pe care-l antrenăm, am avut prestații bune.

Pe de altă parte, este un stadion mult mai mare, unde pot veni mai mulți decât cei 7.000 de spectatori care ne încurajează la «Arcul de Triumf», unde tribunele erau neîncăpătoare.

Avem nevoie de suporteri, avem nevoie de impulsul lor din tribune pentru acest moment al echipei. Etapa de tranziție s-a încheiat, am luat contact cu Liga 1, am integrat o parte dintre noii veniți, de acum începe o nouă rundă pentru Dinamo”, a explicat Ovidiu Burcă, pentru .