Granzii din Premier League se luptă pentru transferul lui Drăgușin: „Noul Nemanja Vidic”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gabi Safta a remarcat cum jurnaliștii britanici de la i-au dedicat un amplu material lui Drăgușin, fundaș curtat tot mai insistent de tot mai multe echipe mari din Premier League. Pe lângă Manchester United ar mai fi interesate de serviciile lui Drăgușin și Arsenal, Tottenham sau Newcastle.

Granzii din Premier League se luptă pentru transferul lui Drăgușin

”Celebrul The Sun scrie că Manchester United e în discuții avansate pentru a-l deturna pe Radu Drăgușin din drumul lui spre Arsenal Londra, pentru a fi noul Nemanja Vidic. Se scrie că Arsenal e gata să plătească 26 milioane de lire sterline, dar United se bate pentru fundașul român”, a remarcat Safta.

”Am citit că Fabrizio Romano scrie că e în calcule și Newcastle”, a completat și jurnalistul Alin Buzărin. Potrivit lui Safta, agentul de jucători Florin Manea a anunțat la licitația pentru Drăgușin s-ar fi înscris și cei de la Tottenham. De altfel, Florin Manea anunțase încă de acum câteva săptămâni, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că fotbalistul este curtat intens de echipele din Premier League.

La rândul său, Drăgușin transmitea că și-ar dori să ajungă în Premier League, un campionat care i s-ar potrivit de minune. ”Într-un loc în care voi evolua cel mai bine şi mă voi dezvolta cel mai bine. Voi lua decizia când va fi momentul, doar că acum avem lucruri mai importante de făcut decât lucrul acesta.

Pentru mine, cota de piaţă nu este ceva să mă motiveze. Asta este treaba specialiştilor, pe mine nu mă influenţează. Premier League este campionatul care îmi place, care este pe placul meu. Este un campionat pe care îl urmăresc şi sper ca într-un viitor să joc acolo. Eu sunt la Genoa.

Echipa mea preferată e cea naţională. Sunt multe zvonuri, dar nu e nimic scris. Model sau idol nu am avut niciodată. Am văzut că sunt asemănat cu van Dijk, dar eu nu am idol”, declara Drăgușin pentru Orange Sport. Cert e că Genoa i-a fixat o clauză de reziliere lui Drăgușin, de aproximativ 30 de milioane de euro, pregătită în clipa în care fundașul era gata să-și prelungească contractul.

The Sun scrie că Manchester United e favorită în cursa pentru Drăgușin

Conform celor de la The Sun, citați de Gafi Safta, ”Manchester United este în discuții avansate pentru a deturna transferul de 26 de milioane de lire sterline al lui Arsenal pentru noul Nemanja Vidic”. Manchester United a primit de 14 goluri în cinci meciuri europene în acest sezon, iar speranțele lor de a se califica mai departe în Champions League par aproape nule după 3-3 cu Galatasaray.

În aceste condiții, ”Diavolii roșii” sunt interesați de fundașul Drăgușin. Mai mult, internaționalul român în vârstă de 21 de ani a fost comparat cu fostul căpitan al United, Nemanja Vidic. ”Agentul lui Drăgușin, Florin Manea, a dezvăluit anterior că a fost în discuții cu o mulțime de cluburi din Premier League cu privire la un transfer”, mai precizează britanicii.

