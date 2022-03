Gripa, virozele și chiar varicela revin în forță odată cu scăderea cazurilor de COVID. Recomandările obligatorii ale medicilor

Odată cu scăderea semnificativă a numărului de infecții cu SARS-CoV-2 este semnalată o creștere importantă a cazurilor de gripă și viroze respiratorii și chiar și a cazurilor de varicelă.

Reapar cazurile de gripă, viroze și varicelă

Nu mai puțin de 64.058 de cazuri de infecții respiratorii acute (gripă clinică, infecții virale ale căilor respiratorii superioare și pneumonii) au fost raportate săptămâna trecută de către . Cifra reprezintă o creștere cu aproape 20% față de numărul cazurilor din săptămâna anterioară (53.402) și o creștere cu 36,6% față de numărul cazurilor înregistrat în aceeași săptămână a anului anterior.

În ceea ce privește cazurile de gripă clinică, creșterea față de perioada similară a anului trecut este uriașă. Astfel, săptămâna trecută au fost raportate 557 de cazuri de gripă clinică față de doar 12 cazuri, în aceeași săptămână a anului trecut. Pe toată durata lunii februarie, în fiecare săptămână, însă, de la începutul acestui an nu a fost confirmat niciun deces cu virusul gripal.

Până la data de 20 martie, au fost vaccinate antigripal 1.480.240 de persoane din grupele la risc cu vaccin distribuit de Ministerul Sănătăţii.

Medicii susțin că această creștere a numărului de infecții respiratorii este cauzată de scăderea infecțiilor cu SARS-CoV-2 și relaxarea precauțiilor în rândul populației, dar și de prelungirea temperaturilor scăzute ce favorizează virusul gripal.

„Vedem într-adevăr o creștere a numărului de cazuri de infecții gripale, însă deocamdată este o creștere ușoară, neîngrijorătoare în acest moment. Cauzele pentru acest lucru sunt mai multe, pe de o parte prelungirea vremei reci și faptul că a scăzut numărul de cazuri COVID, și celelalte virusuri încep să scoată din nou capul la suprafață. Nu în ultimul rând, acest lucru se întâmplă și pentru că suntem foarte relaxați, nimeni nu mai poartă mască, nimeni nu se mai păzește de nimic”, a declarat pentru FANATIK Cătălin Apostolescu, medic primar la Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” din Capitală.

Medicii susțin însă că, din cauza temperaturilor scăzute, luna martie și chiar începutul lunii aprilie au devenit acum, în mod obișnuit, parte a sezonului gripal.

„Să ne aducem aminte că și înainte de pandemie, când vorbeam de sezonul de gripă, vorbeam inclusiv de luna martie și chiar o parte din luna aprilie. Era o situație frecventă. În al doilea rând, trebuie să luăm în calcul faptul că, în condițiile în care virusul SARS-CoV-2 a pierdut din intensitate, virusurile care sunt competitori să-și arate forța. Și aici vorbim de virusurile gripale, vorbim de virusurile care dau răcelile banale, motiv pentru care avem în prezent și mai multe viroze și nu doar cazuri de gripă”, a declarat pentru FANATIK medicul Adrian Marinescu, medic infecționist în cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”.

După ce săptămâna aceasta, în Timișoara, a fost semnalată o creștere importantă a cazurilor de varicelă, după doi ani în care nu mai fusese semnalat niciun astfel de caz, medicul Adrian Marinescu a precizat că și în Capitală au fost semnalate astfel de cazuri.

„Există cazuri de varicelă, însă nu este o situație care să ne îngrijoreze, în sensul că nu este o frecvență mare. Dar, să nu uităm că este una din bolile contagioase care se transmit foarte ușor, și că în momentul în care nu ești vaccinat, în momentul în care nu ai trecut prin boală ai un risc să faci complicații. Și este una dintre bolile copilăriei care poate să pună probleme”, a subliniat medicul Adrian Marinescu.

Medicii de familie subliniază că reapariția recentă a cazurilor de varicelă se datorează și faptului că nu există un program național de vaccinare împotriva acestui virus.

„Se observă în primul rând o creștere a numărului de infecții acute a căilor respiratorii superioare, adică de viroze specifice și, într-adevăr, conform datelor pe care le avem, o creștere a cazurilor de gripă. E oarecum explicabil ca urmare a renunțării la purtatul măștii precum și a celorlalte reguli de precauție. În ceea ce privește cazurile de varicelă, apariția acestora se explică în primul rând prin colectivitate, faptul că școlile și-au reluat activitatea. De asemenea, varicela este una din bolile ce nu a fost inclusă în România în cadrul unui program național de vaccinare, iar lucrul acesta face posibilă reapariția ei în viitor”, a declarat pentru FANATIK medicul de familie Gino Dumitra.

Sfaturile medicilor pentru populație

Medicii atrag atenția că, în special în rândul populației vulnerabile, vaccinarea rămâne cea mai eficientă metodă de a evita apariția complicațiilor, în special în contextul în care pot exista în continuare cazuri de co-infecție, gripă și SARS-CoV-2.

„Cred că trebuie să fim atenți din trei considerente. În primul rând, persoanele care au boli cronice, vârstă avansată – adică cei care sunt vulnerabili, pot, din păcate, să facă o formă severă, chiar și de gripă, iar, în al doilea rând, am avut destul de multe cazuri în care am avut co-infecții, am avut infecții cu SARS-CoV-2 și am avut și gripă. Este o situație care poate să complice destul de mult. Și punctul trei, să nu uităm că și în caz de gripă, este metoda care poate în mod real să împiedice evoluția spre complicații și să ne protejeze viața. Și împotriva gripei, și împotriva varicelei, vaccinarea este metoda prin care previi într-adevăr îmbolnăvirea și mai ales previi evoluția într-o formă severă”, a declarat pentru FANATIK medicul Adrian Marinescu.

Medicii de familie subliniază că este important în momentul apariției primelor simptome ale unei infecții respiratorii ca pacienții să ia legătura cu medicii de familie și să evite astfel o vizită la medic prin care ar putea infecta și mai multe persoane.

„Cel mai important lucru este ca pacienții să ia legătura cu medicul de familie, pentru că putem face asta prin tele-consultație, fără ca să existe riscul să contamineze și alte persoane. Deci, primul lucru pe care trebuie să-l facă, dacă ai febră, dacă te doare capul, dacă te doare gâtul, dacă ai simptome de răceală, dacă te dor mușchii, este să iei legătura imediat cu medicul de familie ca să-ți spună ce să faci. Există teste rapide, există posibilitatea de a face tele-consultație, se pot face teste rapide și pentru gripă și COVID, sunt teste combinate, sau, dacă sunt forme mai grave, direct la camera de gardă. Depinde foarte mult de ce alte boli mai au pacienții”, a declarat pentru FANATIK Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie din București-Ilfov.

Medicul Sandra Alexiu atrage atenția că există pericolul ca cei care prezintă să își cumpere singuri, fără indicația medicului, din farmacie toate medicamentele pentru răceală sau gripă și nu sunt atenți la contraindicațiile acestora, lucru periculos mai ales pentru persoanele cu afecțiuni cardiace.

„Este deosebit de important să ia legătura cu medicul de familie, pentru că acesta cunoaște tot istoricul medical. El știe dacă unele medicamente sunt contra-indicate, inclusiv dintre cele care se cumpără la liber în farmacie. Pentru că este acest prost obicei să cumpărăm toate medicamentele pentru răceală și gripă și să luam din toate. Dar în aceste medicamente sunt niște derivate de adrenalină care fac foarte rău pacienților care au boli cardiace sau tensiune, și pot provoca accidente vasculare sau crize de tensiune în cazurile în care sunt luate prea multe. Pentru că în tendința de a lua multe, multe ca să treacă mai repede lumea nu mai este atentă la contra-indicațiile din prospect. Se întâmplă des astfel de situații”, a subliniat pentru FANATIK medicul de familie Sandra Alexiu.

Nu în ultimul rând medicii subliniază încă o dată că utilizarea antibioticilor în astfel de cazuri este lipsită de orice efect pentru tratarea infecțiilor virale.

„Nu neapărat că oamenii își iau un pumn de medicamente în astfel de cazuri, dar dintre acele medicamente, nu lipsește antibioticul. Ori este clar, la fel cum se întâmpla și la virusul SARS-CoV-2, la gripă sau la viroză este, pe de o parte, ca efect strict frecție la un picior de lemn, și în plus pot să apară și reacțiile adverse, rezistența la antibiotice. Evident că antibioticul nu-și are locul într-o infecție virală, decât în cazuri cu totul speciale, când apar suprainfecții iar acest lucru e făcut doar la indicația medicului”, a precizat și medicul Adrian Marinescu.

În urmă cu două zile, Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie “Victor Babeş” din Timişoara a anunțat o creștere alarmantă a numărului cazurilor de varicelă în județ, în ultima săptămână fiind evaluați zilnic câte trei-patru pacienți. Medicii au spus că această creștere a cazurilor de varicelă a venit după doi ani în care nu a fost semnalat niciun astfel de caz, și au precizat că doi copii sunt internați, aflându-se sub supraveghere din cauza unor complicaţii.

Medicul infecţionist al spitalului, Adelina Marinescu, a precizat că unul dintre copiii spitalizaţi a dezvoltat o encefalită, dar starea lui este stabilă, iar cel de-al doilea este internat pentru investigaţii suplimentare, având un sindrom febril prelungit.

Varicela sau vărsatul de vânt este o boală infecto-contagioasă care duce la apariţia unor vezicule pe corp. „Primele simptome sunt cele de subfebrilitate (37-37,5 grade) sau chiar febră (38-39), oboseală, dureri de cap, indispoziţie şi stări de rău, apetit diminuat. După cel mult două zile de la apariţia primelor semne de boală, apar petele roşii pe corp care se transformă în vezicule pline cu lichid. În evoluţie normală, dacă nu este ruptă, vezicula scade în volum treptat în 12-24 de ore”, a declarat pentru , medicul Adelina Marinescu.

Virusul care cauzează varicela se transmite pe cale respiratorie, prin aer sau prin contact direct cu persoana infectată, boala fiind cel mai frecvent întâlnită iarna și primăvara.