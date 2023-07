Grozav, după finalul nebun din Botoșani – Petrolul: „Am ratat penalty-ul, sunt supărat!”

Gicu Grozav a deschis scorul în minutul 14 și tot el a marcat un gol în prelungirile confruntării, însă intervenția VAR a dus la anularea reușitei sale. Fotbalistul „lupilor galbeni” a avut ocazia să aducă toate punctele echipei sale, însă a ratat un penalty chiar la ultima fază a partidei.

Grozav, după finalul nebun din Botoșani – Petrolul

Gicu Grozav a vorbit la finalul meciului nebun dintre , meci în care a fost în centrul atenției, fiind cel mai bun jucător al „lupilor galbeni”, însă ratând un penalty în finalul confruntării.

ADVERTISEMENT

„O partidă grea, pe o caldură foarte mare. Am muncit mult, am sperat până în ultimul moment că putem pleca cu cele trei puncte. Am ratat acest penalty, sunt supărat, dar nu avem ce sa mai facem acum, mergem înainte.

Acesta e fotbalul, penalty-urile se ratează. E al doilea meci în care se întamplă. Puteam să avem 6 puncte acum. Obiectivul e să parcurgem campionatul ca anul trecut, dar luăm pas cu pas si la final vom trage linie”, a spus Gicu Grozav.

ADVERTISEMENT

A fost al doilea penalty ratat al Petrolului în primele 2 etape ale SuperLigii

Penalty-ul ratat de a doua lovitură de la 11 metri ratată de Petrolul Ploiești în primele două etape de la începutul noului sezon din SuperLiga 1.

În meciul cu Universitatea Cluj, scor 1-1, Constantin Budescu a ratat un penalty, iar „lupii galbeni” au trecut și atunci pe lângă obținerea unei victorii, iar în acest moment au rămas cu două puncte în două etape.

ADVERTISEMENT

„Meritam să câștigăm mai ales că am ratat multe ocazii inclusiv acel penalty. N-am mai ratat de câțiva ani. Nu știu ce s-a întâmplat la faza aia. Nici nu am bătut cum am făcut-o deobicei.

Mai slab decât atât nu cred că se poate bate. O să mă uit și la reluări…”, a mai spus Constantin Budescu, la finalul confruntării cu Universitatea Cluj, fiind vizibil afectat.

„Mă declar nemulțumit, fără falsă modestie, de faptul că am ratat un penalty și alte ocazii. Trebuie să privim înainte și să luăm lucrurile pozitive din acest meci cu U Cluj. Budescu e un bun executant de penalty-uri și la antrenamente dă altfel și chiar înscrie”, a spus Florin Pârvu, antrenorul ploieștenilor.