Guvernul a aprobat construirea unui nou stadion în România, deși județul în care se realizează n-are echipă de fotbal în primele două ligi! Costul halucinant al arenei de 30.000 de locuri

Se construiește un nou stadion în România. Timișoara ar urma să aibă în sfârșit o arenă modernă cu o capacitate de 30 de mii de locuri.

Se construiește un stadion modern la Timișoara

Poli Timișoara este o echipă de tradiție în fotbalul românesc. Echipa din Bănie a dispărut în ultimii ani, acum evoluând în liga a treia. Fotbalul timișorean poate renaște însă în viitor, odată cu apariția stadionului ultra-modern pe locul fostei arene „Dan Păltinișanu”.

ADVERTISEMENT

Guvernul a aprobat în cursul zilei de astăzi indicatorii tehnico-economici iar construcția stadionului poate începe. Arena va avea o capacitate de 30 de mii de locuri, intrând în topul celor mai mari din România.

„Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ‘Construire Stadion cu capacitate de 30.000 locuri, Str. Ștefan Covaci nr. 1, municipiul Timișoara, județul Timiș’, realizat prin Compania Națională de Investiții ‘C.N.I.’ – S.A., prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ADVERTISEMENT

Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din bugetul local al unității administrativ-teritoriale județul Timiș, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ‘C.N.I.’ – S.A., răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri”, se precizează în Hotărârea de Guvern.

ADVERTISEMENT

Cât va costa stadionul de la Timișoara?

Construcția arenei nu va fi deloc ieftină. 167,3 milioane de euro este prețul stadionului care urmează să fie construit în Timișoara. Național Arena a costat 234 de milioane de euro, însă are o capacitate mult mai mare, 55 de mii de locuri fiind cel mai mare stadion din țară. O arenă cu o capacitate similară este . Acesta a costat doar 95 de milioane de euro, mult mai puțin decât cel care urmează să fie construit la Timișoara.

În ultima perioadă tot mai multe stadioane moderne au apărut în România. Majoritatea echipelor din Superliga se pot lăuda cu stadioane noi. De asemenea, au mai apărut inițiative. pe care speră să evolueze în primul eșalon al României. La Bistrița se va construi de asemenea un nou stadion de 40 de milioane de euro. Se pare că și Dinamo se va bucura în sfârșit de o nouă casă. Ministerul Finanțelor a avizat investiția de 171 de milioane de euro pentru un stadion de 25 de mii de locuri.

ADVERTISEMENT

Stadionul actual pe care evoluează Poli se prezintă într-o condiție deplorabilă. ”Dan Păltinișanu” a fost construit în anul 1963. Atunci avea o capacitate de 40 de mii de locuri iar acum poate găzdui 32 de mii de spectatori. Stadionul este însă unul învechit. Scaunele sunt neschimbate de zeci de ani, multe dintre ele fiind rupte iar condițiile de la vestiare și de pe spațiul de joc sunt mult sub nivelul celor de pe arenele moderne.

Bănățenii speră să revină în prima ligă

În prezent, Poli Timișoara evoluează în liga a treia însă sunt aproape de promovarea în liga secundă. Bănățenii sunt pe locul 2 în playoff-ul seriei 8 și cel mai probabil vor juca barajul de promovare. Proiectul de la Timișoara pare unul promițător. Iosif Rotariu și Costel Pantilimon s-au alăturat clubului și speră să o vadă cât de curând pe Poli în Superligă, evoluând pe noul stadion.

”Avem șanse destul de mari să jucăm în Liga a 2-a, din sezonul viitor. Când au venit Pantilimon și Codrea în club, am venit și eu în departamentul de scouting. Au plecat aproape toți jucătorii care au retrogradat sezonul trecut și am promovat din academie, am mai adus jucători tineri din alte părți… Brandul Poli are o mare tradiție. Toată lumea din Timișoara mă întreabă: ‘Ce facem cu Poli?’. Sperăm să revenim cât mai repede în Liga 1”, a transmis Iosif Rotariu pentru