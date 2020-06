Harlem Gnohere, show cu Moke după despărţirea de FCSB: “Tu ai fost prost” / “Coman e ţigan!” Reacţia genială când a fost întrebat de Vintilă. Video

Harlem Gnohere nu mai este fotbalistul FCSB-ului, dar a trecut rapid peste despărţirea de vicecampioana României. Atacantul francez a făcut show pe Instagram, după ce intrat live într-un clip alături de Wilfred Moke. Cei doi au depănat aminitiri din perioada când jucau împreună la FCSB, iar “Bizonul” a vorbit şi de perioada petrecută în tricoul roş-albastru.

Harlem Gnohere, show pe Instagram cu Moke după despărţirea de FCSB

Joi seară, FANATIK a anunţat în exclusivitate că Harlem Gnohere şi-a reziliat contractul cu FCSB, chiar dacă acordul expira în vara anului viitor. La scurt timp după, atacantul de 32 de ani a intrat live pe Instagram şi a stat de vorbă cu Wilfred Moke.

Wilfred Moke: “Bizonescu” a plecat de la FCSB. Şase ani a stat acolo. Gnohere, s-a terminat. Cine se întoarce la Steaua? Eu? Sunt bine aşa unde sunt, acasă. Când aveam “Bizonul” acolo, poate aveam de ce să mă întorc. Hai la OM.

Harlem Gnohere: La Barcelona (n.r. râde).

Wilfred Moke: Bizonescu la Barcelona. Vrem explicaţii, de ce ai plecat?

Harlem Gnohere: De ce nu? Nu joc de mult timp. Când a schimbat antrenorul, a venit la mine şi mi-a zis: “Bizonule, tu joci cu Dinamo duminică, dar trebuie să slăbeşti trei kilograme”.

“Alibec era cel mai bun atacant când eram la Steaua”

Wilfred Moke: Problemele Bizonului cu FCSB, când eram şi eu acolo, erau cu kilogramele.

Harlem Gnohere: Am dat multe goluri la Steaua.

Wilfred Moke: Eu am zis, încă de data trecută când am făcut live, am zis că nu era normal comportamentul lor cu Bizonul. Pentru mine era cel mai bun atacant. Tu ai fost prost.

Harlem Gnohere: Nu frate, nu am vorbit cu nimeni. Când era Reghe antrenor, Alibec juca mereu.

Wilfred Moke: Reghe era alt nivel, altceva.

Harlem Gnohere: Când Alibec şi eu eram la Steaua, el era cel mai bun atacant. Primele şase luni a fost cel mai bun, serios.

Wilfred Moke: Pentru mine, tu şi Alibec, eraţi în acel moment cei mai buni atacanţi. După ce a plecat Alibec, nu înţelegeam de ce nu jucai.

Harlem Gnohere: Nu ştiu de ce.

Wilfred Moke: Trebuie să vorbim cu Becali.

Harlem Gnohere: Lasă Becali. Nu vorbeşti cu Becali.

Amintiri cu Varela: “F*** you şi apoi bravo”

Wilfred Moke: Problema lui Gnohere a fost că era destul de bun. Când nu juca, nu spunea nimic. Când vezi că nu joci, trebuie să spui ceva. Să te superi. Ţi-ai făcut treaba pe teren, dar nu ai fost respectat. Ai fost cel mai bun străin care a jucat în România.

Harlem Gnohere: Când am venit în România, primul meci pe care l-am văzut a fost Petrolul-Steaua. Am văzut Steaua, cea mai bună echipă. Am plecat la Dinamo şi am vorbit cu Fai. L-am întrebat cine este cel mai bun fundaş în România. Mi-a zis că Varela. Primul meci am jucat împotriva lui şi mi-a dat un cot. Boom. Mi-a zis “f*** you. După asta mi-a zis bravo. Pintilii a fost cel mai bun mijlocaş.

Wilfred Moke: FCSB a pierdut mulţi jucători cu experienţă. Au venit tineri, dar are nevoie de jucători cu experienţă.

Harlem Gnohere: Budescu, un magician

Wilfred Moke: Nu am jucat cu el, dar ştiu că era foarte bun

Cum a reacţionat Harlem Gnohere când a fost întrebat de Bogdan Argeş Vintilă

Harlem Gnohere: Cine a fost cel mai bun antrenor la Steaua pentru mine?

Wilfred Moke: Mache (răd amândoi)

Harlem Gnohere: Planic e cel mai bun fundaş. Are tot, viteză, tehnică.

Wilfred Moke: Cine a fost cel bun antrenor pentru tine?

Harlem Gnohere: Reghe e bun, 100%, apoi Rednic şi Andone şi Gică (n.r. Gică Hagi). Un an şi jumătate nu am vorbit cu el (n.r. cu Rednic), dar un antrenor foarte bun. Acum vorbesc cu el.

Wilfred Moke: Ce părere ai despre Vintilă?

Harlem Gnohere: (n.r. pufneşte şi nu răspunde).

Gnohere: “Merg la CSA Steaua”

Wilfred Moke: Lasă-mă cu Rednic. Reghe era un pic nebun, dar un antrenor foarte bun. Pentru mine aşa a fost. La Dică, din afară, nu cred că a avut libertate. Unde pleci?

Harlem Gnohere: La Barcelona. (n.r. citeşte întrebarea “Te întorci la Dinamo?) Nu, merg la CSA Steaua.

Wilfred Moke: Dennis Man sau Florinel Coman?

Harlem Gnohere: Sunt fotbalişti diferiţi. Când a jucat Dennis în stânga, nu putea.

Wilfred Moke: S-a schimbat Dennis de când a ajuns la 100.000 pe Instagram, aşa mare capul are. Era fratele meu mic.

Mesajul lui Gnohere pentru fani

Harlem Gnohere: Nu vorbeşte mult. E băiat bun. Coman e ţigan

Wilfred Moke: Coman? Se vede că e ţigan dacă îi vezi faţa. Când zicem ţigan, noi glumim. S-a terminat pentru FCSB, nu are cine să mai dea club. Ai un mesaj pentru suporteri.

Harlem Gnohere Mulţumesc pentru tot! Am jucat patru ani, la cele mai mari cluburi din România. A fost obiectivul meu. Am fost criticat când am venit în România, dar am vrut să intru în istoria fotbalului românesc.Cu golurile marcate, am fost printre cei mai buni golgeteri din România. M-am simtit bine aici pentru că suporterii, şi ai lui Dinamo, şi ai lui FCSB, m-au tratat foarte bine. M-am simţit iubit. Mă bucur că am fost aici şi sunt foarte fericit că v-am cunoscut.