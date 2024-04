La 65 de ani, Helmut Duckadam a dezvăluit că a primit o mulțime de urări de ziua lui din partea mai multor personalități din sport. De partea cealaltă, au fost și nume care au uitat, printre care și cei de la FCSB.

Helmut Duckadam, după ce FCSB “a uitat” de ziua lui: “Să fie sănătoşi!”

De ziua lui Helmut Duckadam, cei de la CSA Steaua i-au urat la mulți ani pe rețelele de socializare. În schimb, , ori pentru că au uitat sau “nu au știut”.

Se pare că din cauza conflictului dintre cele două tabere, liderul din SuperLiga nu l-a ovaționat pe “eroul de la Sevilla”. Cu toate acestea, Duckadam nu s-a arătat afectat și nu s-a supărat pe cei de la FCSB.

“Nu sunt chiar foarte bine, pentru că sunt prolemele vârstei. Dar ne descurcăm, mergem înainte și suntem optimiști. Am sărbătorit cu câțiva prieteni și cu familia.

Pe la prânz m-am întâlnit cu presa, pentru că foarte mulți cu care am colaborat și colaborez au vrut să ne întâlnim și atunci i-am invitat pe toți la mine acasă.

Majoritatea colegilor mi-au urat la mulți ani, dar și mulți alți oameni din sport. E plăcut când lumea își aduce aminte de tine. Nu am nicio problemă (n.r. cu faptul că FCSB nu i-a urat la mulți ani pe rețelele de socializare).

Le-am mulțumit tuturor celor care mi-au transmis. Cei care nu mi-au zis, să fie sănătoși. Nu am nicio problemă cu asta. Nu mă afectează cu nimic. Cei care au uitat, au uitat și asta e. Să fie sănătoși.

Am mulțumit personal tuturor celor care au făcut-o. Nu mă interesează dacă au uitat sau nu au făcut-o pur și simplu”, a spus Helmut Duckadam, la Spotlight Superliga.

Duckadam, considerat trădător de către fanii CSA Steaua

, i-a amintit lui Helmut Duckadam că unii fani ai celor de la CSA Steaua îl consideră trădător. Fosta legendă a Stelei a comentat acest lucru de care nu se simte afectat.

“Am fost cumva în război și am schimbat taberele? Eu nu am schimbat niciodată tabăra. Eu nu am lucrat niciodată pentru CSA Steaua după revoluție. Practic, după ce m-am lăsat de fotbal nu am mai fost angajatul acestei instituții.

Nu știu de ce zic că aș fi trădat. Din nou, nu mă afectează și nu mă interesează. Îi tratez cu indiferență și nu le răspund. Poate și eu îi supăr pe alții cu părerea mea. Așa că nu este nicio problemă”, a mai spus “eroul de la Sevilla”, la Spotlight Superliga.

Declarațiile lui Helmut Duckadam după ziua lui