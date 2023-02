Hermannstadt, decizie nefavorabilă de la TAS! Sibienii, în zona roșie a clasamentului. Prima reacție oficială: „Și-au bătut joc”

Hermannstadt a avut un final de an 2022 de coșmar după ce , în urma unei hotărâri luate de Comisiile FRF, pe fondul datoriilor de la club. Sibienii au contestat decizia forului care conduce fotbalul românesc la TAS, însă nu au avut câștig de cauză. În acest moment, Hermannstadt se află pe locul 12 în campionat, cu 25 de puncte în 24 de partide.

Hermannstadt nu a avut câștig de cauză la TAS. Sibienii, depunctați cu nouă puncte în clasament

Hermannstadt nu traversează o perioadă bună din punct de vedere al rezultatelor în campionat, acolo unde a înregistrat două înfrângeri, în trei partide oficiale de la reluarea SuperLigii. Sibienii au mai primit încă o lovitură după ce în cursul zilei de astăzi TAS a decis definitiv depunctarea cu 9 puncte din cauza datoriilor pe care nu le-au achitat la timp.

Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook a celor de la Hermannstadt. „Din păcate, nu a fost să fie! Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a decis astăzi ca depunctarea cu 9 puncte primită de clubul nostru în luna decembrie a anului trecut să rămână în vigoare…

Am luptat până la ultima resursă legală și morală pentru a recupera această pierdere grea! Am luptat pe toate căile juridice posibile! Acum vom continua să luptăm doar pe plan sportiv, unde am demonstrat că ne merităm locul în primele 6 echipe din Superliga. Rămânem o familie unită!”, a fost anunțul celor de la Hermannstadt pe rețelele de socializare.

Dani Coman, prima reacție după ce Hermannstadt a primit decizia TAS: „În România, altele sunt lucrurile mai importante, nu criteriul sportiv”

Dani Coman, , a oferit prima reacție după ce Hermannstadt a primit decizia definitivă de la TAS și a fost penalizată cu nouă puncte în clasament.

„Ne pare rău, nu ne așteptam la acest verdict. Ar trebui să primeze criteriul sportiv. Punctele s-au câștigat pe teren. Ăsta e fotbalul și lumea în care trăim. Ne vom lupta în continuare. Rămânem aceeași familie unită. Aceste puncte s-au câștigat pe teren cu sudoare. Vom demonstra că ăla este locul, unde eram înainte să ni se ia punctele.

Chiar dacă va fi greu să recuperăm cele nouă puncte și să ajungem pe locul șase. Am încredere în jucători, am încredere în antrenor și sunt convins că vom face meciuri bune și vom demonstra că suntem o echipă bună și unită în primul rând.

N-am vorbit cu conducerea deocamdată. Toate întrebările din ultimele zile erau legate de decizia TAS. Nu era normal să ni se ia punctele și nu e normal pentru că jucătorii au muncit. Din păcate, în România, cel puțin pentru că de aici s-a decis depunctarea, altele sunt lucrurile mai importante, nu criteriul sportiv.

Avem o echipă prea unită și prea frumoasă. Jucătorii, antrenorii au fost extraordinari. Modul cum se pregătesc zi de zi, modul cum au adunat aceste puncte muncite. Mie mi-a arătat doar că rămânem uniți indiferent de deciziile românești sau de la TAS”, a declarat Dani Coman, la emisiunea .

Hermannstadt schimbă strategia după decizia definitivă venită de la TAS: „Ne pregătim să salvăm echipa de pe locul în care este acum”

Dani Coman a precizat că va trebui să schimbe strategia de la Hermannstadt în urma deciziei venite de la TAS. Președintele sibienilor consideră că verdictul este nedrept pentru că echipa a câștigat punctele pe teren.

„În loc să ne pregătim strategia pentru sezonul următor, ne pregătim strategia să salvăm echipa de pe locul în care este acum. Această comisie a decis să își bată joc de munca unor jucători, de munca unor oameni.

Nu putem să dăm vina pe nimeni, jucătorii își meritau punctele, au muncit pe teren. Știm cât muncesc jucătorii la antrenament pentru fiecare meci, cum renunță la toate bucuriile vieții”, a mai declarat Dani Coman.