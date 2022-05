Horia Tecău, lecții de tenis, în direct, la Pro TV. Ce a spus despre Simona Halep, înainte de meciul de retragere: „Îi vine rândul”

Horia Tecău își va sărbători cariera în cadrul meciului de retragere, organizat pe 10 iunie, la Sports Festival. Alături de vicecampionul olimpic vor juca suedezul Robert Lindstedt, Andrei Pavel şi Simona Halep. Tenismenul român a făcut mai multe declarații despre eveniment și a oferit lecții de tenis, în direct, la Vorbește lumea.

Horia Tecău a oferit lecții de tenis, în direct, la Pro TV

După o carieră de 20 de ani de ani în tenis, în care Horia Tecău a fost declarat vicecampion olimpic şi triplu câştigător de Grand Slam la dublu şi dublu mixt, . El va avea meciul oficial prin care va marca acest eveniment în cadrul Sports Festival.

Horia Tecău a dezvăluit marți, 24 mai, în emisiunea Vorbește lumea că decizia a fost una bine gândită. Sportivul a menționat că în ultima vreme a constat că îi place mai mult să împărtășească cu alții experiența sa. Din acest motiv, a acceptat să fie căpitan în echipa națională de tenis feminin.

„E destul de greu, pentru mine a durat vreo trei ani. A început cu o reducere a numărului de turnee, a urmat pandemia. M-am simțit bine să stau acasă. Erau semne.

Îmi place tenisul și acum, dar sunt alte lucruri care contează pentru mine. Mi-am dat seama că mă împlinește mai mult să împărtășesc din experiența mea decât să o trăiesc eu”, a dezvăluit Horia Tecău.

În urma acestei afirmații, Shurubel, unul din prezentatorii emisiunii de la Pro TV, l-a provocat pe Horia Tecău să-i ofere lecții de tenis, în direct.

„Câți ani avem la dispoziție?”, a glumit Horia Tecău.

Tenismenul l-a ajutat pe să-și perfecționeze serva, însă a avut doar două minute la dispoziție, astfel că șansele de reușită au fost mici.

Ce i-a transmis Horia Tecău Simonei Halep?

Horia Tecău a mai avut până acum două meciuri de retragere, însă acesta este special pentru sportiv, deoarece se va desfășura în România.

„Am avut un meci de retragere la Turneul campionilor, la Torino, anul trecut. Am avut un meci de retragere din echipa națională în Marbella, în martie. Și, în sfârșit, am ocazia să am un meci de retragere acasă.

O să am alături foști antrenori, foști parteneri, prieteni, familie, fani. Va fi o scenă deschisă. Fiind ultimul eveniment de genul acesta mă bucur să petrec timp cu ei”, a spus Horia Tecău.

Printre cei care îi vor fi alături lui Horia Tecău la meci se numără Robert Lindstedt, Andrei Pavel şi Simona Halep. Despre cea din urmă, tenismenul a mărturisit că îi leagă multe lucruri. Ambii sunt din Constanța și au început pe aceleași terenuri.

„Sărbătorim acest moment împreună. Știu că se uită la mine și se gândește că peste câțiva ani îi vine rândul”, a transmis Horia Tecău.