Horoscop karmic pentru anul 2021. Primele previziuni astrologice pentru fiecare zodie

Vă oferim primul horoscop karmic pentru anul 2021, primele previziuni pentru fiecare zodie. Vor fi surprize uriașe din punct de vedere karmic mai ales pentru zodiile de apă și de foc!

Horoscop karmic pentru anul 2021 – previziuni generale

Zodiile de foc. Săgetătorul are parte de transformări radicale. Este un an bun căci stau sub o karmă pozitivă. Divinitatea îi răsplătește și îi ajută după ce au avut parte de multe situații dificile. Tot răul tinde să fie spre bine.

Leii încep ceva nou în cariera lor. Poate fi vorba despre o colaborare nouă sau chiar o avansare în funcție. Au parte de momente interesante mai ales în lunile august și septembrie 2021.

Berbecii sunt puși în situații dificile și vor fi nevoiți să aleagă între persoane la care țin foarte mult. Trebuie să își schimbe anturajul.

Zodiile de apă. Racii au un an plin de dragoste. Încep o poveste nouă de iubire și se vor focusa exclusiv pe asta. Scorpionilor li se îngreunează soarta în prima jumătate a anului, așa că trebuie să schimbe tactica ori regulile jocului.

Fecioarele se mută în străinătate, Balanțele se confruntă cu probleme la muncă

Peștii au parte de un an liniștit, în care nu se prevăd cine știe ce evenimente debusolante.

Zodiile de aer. Gemenii și Vărsătorii vor avea un an tras la indigo. Ambele zodii vor trece în prima jumătate a anului prin mai multe cumpene, fie legate de sănătate ori de situația financiară, fie legate de relațiile cu cei din jur, în special cu persoane din familie.

Balanțele au și ele un an complicat mai ales din punct de vedere profesional. Nimic nu va mai fi la fel de sigur ca până acum.

Zodiile de pământ. Taurii își definitivează anumite proiecte, unele la care au ținut foarte mult, dar nu au dat roade în anii precedenți.

Capricornii sunt pe cai mari tot anul, continuând să bifeze succes după succes, așa cum au început de altfel din vara acestui an.

Fecioarele se pregătesc de o schimbare spirituală din temelii și vor călători mult. Nu e exclus să se stabilească în străinătate, într-o țară în care visau de mult să ajungă.