Horoscop realizat de Maria Sârbu pentru zodia Pești în anul 2022. Urmează o perioadă nebună

2022 este un an în care zodia Pești va fi ori la bal, ori la spital! Totul se poate schimba într-o secundă, încă din prima zi a lui 2022 pentru nativii de apă.

Astrologul Maria Sârbu a făcut cele mai exacte predicții pentru cei născuți în zodia Pești, iar previziunile sunt destul de interesante.

Află ce îți rezervă astrele în 2022, dacă ești născut sub semnul Pești!

Horoscop pentru zodia Pești 2022, by Maria Sârbu

Financiar, 2022 este binecuvântat și te va ridica foarte mult ca valoare. Ai proiecte mari și o realizare pentru care vei construi și vei investi, atât energie cât și bani. Un an foarte norocos pentru pași noi în plan financiar și pentru curajul de a porni un business sau un proiect pe care alții nu ar avea curaj să îl facă.

Sănătatea ta este cu probleme de ceva vreme și încă trebuie să mai ai grija propriului corp. Imunitatea, articulațiile, sistemul respirator, sistemul nervos și vitaminele din organism. În plus atenție și tu la probleme de oase în primele două luni din an și la sănătatea unuia dintre părinți în a doua jumătate din an.

Personalitatea ta este în transformare deja de mai bine de 2 ani și încă mai ai de lucru la stima de sine și la capacitatea de a te concentra pe mai multe lucruri în paralel și cu perseverență. Ai nevoie de coerență în idei și de o bună comunicare în familie.

În dragoste pare că ai aripi și ești foarte implicat în povestea ta, ba chiar îndrăgostit nebunește în a doua jumătate din an. Pasiunea vibrează în viața ta și totuși adu-ți aminte să te iubești și te tine la fel de mult.

Atenție la luna mai!

privind familia, mașina, acte, tranzacții și drumuri, călătorii importante. Trebuie să te elevezi. Să îți ridici stilul de viață, să ai idealuri mărețe pe care să le aduci la zi, după mulți ani.

Atenție la și evită vacanțele sau drumurile între 27 Iulie- 6 August. Iar dupa 29 Iulie ești direct responsabil de alegerile tale și de curajul tău. Până în final de Noiembrie va trebui să înveți din experiențe, să fii descurcăreț, autonom și mândru de șansele tale. Nu te culca pe-o ureche și nu te dezamăgi dacă nu vezi semnele pe care le vedeai altădată. Vor reveni la final de an.

Perioade norocoase în plan financiar, personal și realizări, succes. Pentru mare parte din an trebuie să revii la vechile dorințe și să refaci lista, dar și să te apuci serios de împlinirea lor. Perioada cea mai bună pentru tine va fi până la ziua ta de naștere și un pic după, când totul depinde de tine și de focusul, determinarea ta. Este anul care îți spune: ”ce face omul cu mâna lui!”