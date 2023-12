Ianis Hagi, euforic și încrezător în România la Euro 2024: “Am câștigat cu talent și mai avem multe de arătat”

România s-a calificat la Euro 2024 neînvinsă într-o grupă cu Elveția, Israel sau Kosovo. Ianis și este de părere că rezultatele au venit cu ajutorul grupului unit făcut de Edi Iordănescu și datorită talentului pe care l-au arătat jucătorii.

Ianis Hagi, euforic și încrezător în România la Euro 2024

Ianis Hagi a acordat un interviu pentru FRF.TV și s-a arătat euforic și încrezător în România la Euro 2024. Fotbalistul lui Alaves susține că echipa națională s-a calificat prin unitatea de grup și prin talent. Ianis este de părere că “tricolorii” vor face o figură frumoasă în Germania.

“Eu simt că avem mult talent și cred sincer că încă nu ne-am atins potențialul maxim. Cred că nici Europa nu ne cunoaște, dar simt și sper că o va face vara viitoare. Vom continua la fel, cu muncă și modestie, cu unitatea și coeziunea grupului, și așa vom reuși să trecem de grupe. La vară vom fi pe scena fotbalului european și va trebui să demonstrăm că avem valoare.

S-au spus multe, dar grupa a fost câștigată cu talent. N-ai cum să întorci scorul în Elveția fără talent, n-ai cum să întorci scorul cu Israel fără talent, n-ai cum să bați Elveția acasă fără talent. Dar, în același timp, calificarea asta a fost doar un pas”, a spus Ianis Hagi pentru .

“Trebuie să păstrăm ce am făcut bine și la Euro”

L-am făcut, însă mai avem multe de arătat. Nu trebuie să renunțăm la valorile care ne-au adus la EURO. Ba chiar trebuie să adăugăm și altele, iar liderii din vestiar, alături de Mister, trebuie să avem grijă și să păstrăm tot ce am făcut bine.

În Ungaria, la finalul meciului cu Israel, uitați-vă la bucuria oamenilor din staff. Am o poză, când plecăm toți în fugă de pe bancă. Am dat zoom pe ea și am văzut acolo e explozie de bucurie.

Uitați-vă la reacția staff-ului tehnic, medical, toți cei care sunt alături de echipa națională. Bucuria pe care am reușit să o facem noi, jucătorii și staff-ul, ca grup, este incredibilă, cred că acea poză descrie cel mai bine ce s-a simțit atunci. Ceva incredibil!”, a mai spus mijlocașul lui Alaves.

Stanciu și Drăgușin, optimiști după tragerea la sorți

“Sunt echipe destul de puternice, dar nu sunt cele mai puternice echipe cu care puteam pica. La începutul tragerii mi-aș fi dorit să avem o grupă cu Portugalia și Italia, n-am jucat niciodată împotriva lor.

Suntem conștienți unde suntem, suntem conștienți că prin forța grupului am reușit să obținem această calificare, de pe primul loc în grupă, și ne dorim mult mai mult. Vrem să trecem de faza grupelor!”, .

“O grupă care ne dă speranțe mari, o să mergem în Germania foarte încrezători și doar cu gândul de a trece mai departe de faza grupelor. Este Campionatul European, sunt prezente cele mai bune echipe din Europa! Orice se poate întâmpla, iar eu am încredere că împreună o să obținem rezultatele pe care noi ni le dorim!”, a spus Radu Drăgușin pentru frf.ro.