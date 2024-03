Ies la iveală noi detalii despre dosarul în care este anchetat Gheboasă. Ce au descoperit autoritățile

După ce vara aceasta a fost în centru atenției, Gheboasă a fost din nou luat în vizor, de data aceasta de către DIICOT. Artistul a fost audiat într-un dosar de trafic de droguri. Ce au aflat autoritățile.

Gheboasă a ajuns pe mâna autoritățile. Ce au descoperit acestea

Primăvara nu a început bine pentru Gheboasă. Vineri, 1 martie 2024, Dâmbovița. Conform autorităților, acesta a fost ridicat de oamenii legii din București, de pe Bulevardul Timișoara.

Autoritățile au stabilit că artistul are legături cu o rețea de traficanți, ce distribuiau elevilor droguri. După ce a fost audiat, cântărețul a fost dispus în libertate, dar în continuare este cercetat pentru deținere de substanțe interzise.

Conform , surse din anchetă au dezvăluit că la momentul în care a fost găsit de autorități, Gheboasă se afla în sectorul 6, împreună cu mai multe persoane, presupuși dealeri ai rețelei.

Cântărețul este cercetat pentru deținere

Autoritățile au mai descoperit faptul că drogurile erau distribuite elevilor în timpul unor sume destul de mici. O doză ar fi costat 50 de lei, iar polițiștii au descoperit atât asupra celorlalte persoane, dar și a lui Gheboasă, mai multe cantități de canabis.

În acest moment, artistul este cercetat în libertate, iar ceilalți trei tineri din grupare au fost reținuți de procurori, iar în cursul zilei de sâmbătă, 2 martie 2024, vor ajunge în fața judecătorului, cu propunere de arestare preventivă.

Amintim că și vara aceasta, Gheboasă a a fost protagonistul unui scandal de proporții, după ce versurile unei melodii pe care a cântat-o pe scena Untold a stârnit revoltă printre români.

„Eu sunt Gabriel Emil, vin din Târgoviște, dintr-un cartier de rromi, rău famat. Nu am jignit rromii când și eu sunt rrom, eu reprezint oamenii. Am crescut într-un dintr-un cartier din care e foarte greu să îți depășești condiția.

Am și muncit, am și tras tare. De fiecare dată când veneam la București încercam să fac muzică, cu toate că nimeni nu credea în mine. Am trecut prin foarte. Am trecut prin multe lucruri rele și la școală.

Mai ales că sunt de etnie rromă. Nu sunt singurul din cadrul acestui festival care a avut versuri deplasate”, a declarat Gheboasă despre acest subiect în cadrul unei emisiuni televizate, citat de