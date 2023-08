Gheboasă acuză autoritățile de rasism după amenda primită: ”BUG Mafia sau Paraziții au adus injurii mai mari”

a cunoscut, în acest debut de săptămână, un nou episod. Interpretul a fost amendat pentru injuriile proferate în timpul recitalului din weelend. Artistul a avut o reacție dură.

Gheboasă reacționează după amenda primită pentru prestația de la Untold: ”E rasism!”

Trapperul a primit o sancțiune de 1.000 de lei după prestaţia sa de la Untold 2023. Autoritățile l-au acuzat de ”proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora”.

Invitat la o televiziune de știri, extrem de acidă față de măsura luată contra sa. Cântărețul acuză faptul că este vorba de rasism în cazul său. El spune că există trupe românești mult mai celebre, precum BUG Mafia sau Paraziții, care aduc injurii mult mai grave pe scenă.

Deși nu vorbim de o amendă uriașă, ba dimpotrivă, Gheboasă spune că nu o va achita. E convins că va avea câștig de cauză în instanță, acolo unde va contesta decizia Jandarmeriei.

”Nu înțeleg de ce m-au amendat tocmai pe mine. Cred că dacă nu eram țigan, nu primeam amendă. Familia mea știe că nu am făcut nimic greșit. Momentan, nu am primit amenda, însă nu o s-o plătesc, o s-o contest în instanță.

Nu înțeleg de ce mă acuză de rasism, eu iubesc țiganii, fac parte din ei, nu m-aș gândi niciodată să îi jignesc. Mie îmi pare foarte rău că părintele Calistrat nu ține cu mine, dar îl respect și îl iubesc în continuare”, a declarat Gheboasă, la .

Jandarmeria Română răspunde acuzațiilor aduse de Gheboasă

Marți seară, Jandarmeria Română a reacționat față de acuzațiile de rasism lansate de Gheboasă. Instituția a transmis că sancțiunile aplicate de echipajele proprii nu sunt discriminatorii.

”Jandarmeria Română nu aplică sancţiuni discriminatorii pe criterii sociale, etnice, religioase sau de orice altă natură. Toate acţiunile noastre sunt ghidate de principiile imparţialităţii, echităţii şi respectului pentru drepturile şi libertăţile cetăţenilor”, a transmis Jandarmeria Română.

Tot în această speță, instituţia precizează că Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj Napoca va continua să analizeze imaginile din timpul festivalului. ”Acolo unde se vor constata fapte antisociale, vor fi aplicate sancţiuni conform legii, într-o manieră echitabilă şi nediscriminatorie”, a mai transmis instituția.