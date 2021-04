Ilan și Alina Laufer, decizie radicală după ce și-au adus gemenii acasă: „E foarte greu”. Exclusiv

Ilan Laufer și soția lui au luat o decizie radicală, după ce și-au adus gemenii acasă, născuți prematur în februarie, atunci când Alina Laufer avea doar 29 de săptămâni de sarcină.

Recent, cei doi au ieșit la prima plimbare în parc cu micuții, iar Ilan Laufer a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, care este starea de sănătate a gemenilor în acest moment și cum se simte frumoasa lui soție.

Ilan Laufer ne-a mărturisit că starea gemenilor s-a îmbunătățit după ce s-au născut prematur, iar greutatea fiecăruia a fost puțin peste un kilogram. Fostul candidat la Primăria Capitalei este fericit că cele mai grele clipe au trecut și se bucură de minunile din viața lui, însă el și Alina au decis să nu primească vizite, în afară de cele făcute de părinți.

Ilan și Alina Laufer, decizie radicală după ce și-au adus gemenii acasă: „E foarte greu”

„Slavă Cerului, totul e ok, azi am fost cu ei la un control. Am fost de dimineață la spital, i-a văzut doamna doctor, sunt foarte bine, deci marile emoții le-am avut atunci, în primele 2-3 săptămâni. Atunci au fost, să spunem, și cele mai complicate situații, dar am trecut peste ele.

Mai au niște controale de rutină pe care urmează să le efectueze în următoarea perioadă, și mâine mai avem un control. Sper să fie totul bine (…) ne ocupăm de ei numai eu și Alina, adică nu lăsăm pe altcineva. Față de situația destul de grea care a fost atunci (n.r. în februarie), lucrurile stau mult mai bine și îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi.

(…) Am mai ieșit, i-am plimbat, am ieșit în parc în weekend, toată lumea cu măști, purtăm măști, ne dezinfectăm de fiecare dată când intrăm în camera lor ne spălăm pe mâini. Nu mai initrăm deloc încâlcați. Toate măsurile care au putut fi luate le-am luat și noi. Am fi dorit să vină prieteni, familie săi-i vadă.

În afară de părinții mei și de părinții Alinei, n-am primit pe altcineva la noi în casă de când au venit cei mici. E foarte greu, până la urmă sunt protejați în felul ăsta. Am fi vrut să împărtășim bucuria cu familia largă și cu prietenii, dar deocamdată nu este posibil”, a declarat Ilan Laufer pentru FANATIK.

Cum se simte Alina Laufer și ce greutate au gemenii

Cât despre Alina Laufer, fostul ministru al mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat spune că se simte bine și că este o mămică exemplară, pentru cei mici. Ilan Laufer recunoaște că este o perioadă dificilă, dar frumoasă, în același timp, și așteaptă cu nerăbdare ca micuții să mai ia în greutate, în prezent având fiecare 2,5 kilograme.

„Alina se simte foarte bine, ea s-a simțit bine și după naștere, adică nu au fost probleme. În afara faptului că atunci a avut acea membrană care a cedat, și din cauza aceasta s-a rupt apa, atunci a fost un moment.

După, Alina a fost bine, se ocupă de ei, e o mamă exemplară, nici nu cred că puteau să aibă o mamă mai bună. E foarte obosită, că noaptea, de cele mai multe ori, se trezește ea, eu trebuie să mă trezesc dimineața să plec la muncă.

Dar o să treacă și această perioadă pe cât de frumoasă, pe atât de grea. Eu aștept să-i văd pe la 4-5 kilograme, că s-au născut cu un kilogram și un pic. Acum au ajuns la 2,5 kilograme, suntem în proces de recuperare”, ne-a mai spus Ilan Laufer.