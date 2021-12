Ileana Sterp se mută în casă nouă. Cum arată locuința achiziționată de sora lui Culiță Sterp

Tânăra este tare mândră de noua sa casă pe care a achiziționat-o destul de recent. A fost mult de muncă și încă nu s-au terminat lucrările, dar speră să se mute până de Crăciun.

și partenerul ei de viață, Dani Aloman, au de gând să termine vila cu două etaje, însă până atunci le-a arătat internauților cum este compartimentată la interior.

Locuința deținută de Ileana Sterp are mai multe camere, o terasă superbă și o curte interioară foarte spațioasă. În plus, vila are și o mansardă destul de încăpătoare.

Ileana Sterp, primele imagini cu noua locuință. Sora lui Culiță Sterp speră să se mute curând

Ileana Sterp este mândră de rezultatele obținute în condițiile în care s-a ocupat destul de mult de cursul treburilor, la fel și soțul ei care a lucrat cot la cot cu ceilalți muncitori.

Vila construită pe două etaje are o suprafață totală de 240 de metri pătrați, suficienți pentru o familie cu un copil. Cei doi au o născută în mai 2021.

„Vreau să vă arat o mică parte din noua noastră locuință. Suntem pe ultima sută de metri și se finalizează lucrările cu mobilierul și se fac ultimele retușuri.

Noi sperăm să fie gata de Crăciun. Mai sunt multe chestii de făcut, dar le vom termina într-un final.

N-o să vă arat chiar tot, încă se lucrează la scările de la mansardă. Aici avem o terasă mare și faină. Aici a făcut soțul un acoperiș. Era descoperită total.

Într-adevăr, arată ca o casă, dar este un apartament cu două nivele, are 240 de metri pătrați și o să vi-l arăt integral când o să fie gata.

Am luat și bradul, sperăm să îl impodobim aici acasă. Ușile i-au cam dat bătăi de cap domnului care le-a făcut”, a spus Ileana Sterp pe pagina de Instagram.

Sora lui Culiță Sterp este conștientă că sunt multe lucruri de făcut, dar într-un final lucrările se vor termina. Mutarea este așteptată cu sufletul la gură de Ileana Sterp și de soțul ei, Dani.