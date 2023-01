Imaginea care arată adevărul despre relația dintre Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan. Artista este cea care a publicat-o în urmă cu puțin timp.

După ce s-a speculat că Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan divorțează, ba chiar inclusiv partenerul ei spunea că nu mai există cale de împăcare, iată că Georgiana Lobonț a avut o primă reacție în mediul online.

Imaginea care arată adevărul despre relația dintre Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan

Vedeta nu a dat declarații despre i, ci doar s-a rezumat la o fotografie pusă pe rețelele de socializare, dar care explică foarte multe despre situația amoroasă din viața sa.

Astfel, Georgiana Lobonț a postat o imagine a familiei sa, cu soțul ei și cei doi copii ai lor.

De asemenea, pentru a-și demonstra iubirea, cântăreața de muzică de petrecere a pus o inimioară chiar în dreptul feței soțului său, semn că încă are sentimente de iubire pentru el și nu ar vrea în niciun caz să li se termine căsnicia.

Soțul Georgianei Lobonț a confirmat divorțul. Tăcere din parte artistei

Georgiana Lobonț nu a spus niciun cuvânt despre divorțul de soțul său, despre care s-a aflat chiar când ei se aflau în Maldive.

Chiar și așa, pentru el și mama copiilor săi și făcea anunțul că totul între ei s-a terminat, chiar dacă în acele momente se aflau amândoi în vacanță.

De la acest anunț a fost liniște din partea ambilor parteneri, iar Georgianei Lobonț chiar a atras multe critici pentru că a ales să nu deschidă acest subiect.

”Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare.

Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu”, a spus Rareș Ciciovan, soțul Georgianei Lobonț, pentru