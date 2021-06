Imagini apocaliptice din Cehia, după tornada F3 care a ucis cel puțin 5 persoane și a distrus sute de clădiri. Foto

Cehia a fost măturată de în cursul serii de joi, iar urmările acestui fenomen meteo extrem sunt deosebit de grave.

Au murit 5 persoane, iar peste 300 de oameni au fost răniți în cadrul acestui eveniment. Numărul victimelor ar putea crește, însă, pe măsură ce sunt cercetate zonele afectate.

Tornada a lovit mai multe sate desfășurate de-a lungul districtelor Hodonín și Břeclav, alfate în regiunea Moraviei de Sud.

Tornada este cea mai puternică observată vreodată în Cehia, având în vedere că viteza vântului a atins chiar și 332 km/h, astfel că fenomenul meteo poate fi încadrat la nivel F3 pe scara Fujita.

Unele sate au fost practic devastate de tornadă. Primarul din Hrušky le-a spus reporterilor că aproximativ jumătate de sat a fost pus la pământ, în vreme ce primarul din Moravská Nová Ves a declarat că ”totul a fost distrus în 10 minute.”

Tornado in Brno, Czech Republic :O

Sute de case au fost distruse în urma incidentului, iar alte 121.000 de locuințe au rămas fără energie electrică. În plus, autostrada D2, dintre Brno și Bratislava, a fost închisă. .

”Suntem blocați de 15 ore. Încă de la orele 20. Firele de înaltă tensiune au căzut pe autostradă. Nimeni nu intervine. Autoritățile nu dau nicio explicație. În jur sunt camioane răsturnate, bucăți din clădiri, copaci rupți, o imagine înfiorătoare”, a spus Bogdan Neagu, la Digi24.

Europa Centrală este afectată în aceste zile de o serie de fenomene meteo deosebit de severe. ANM avertizează că frontul de instabilitate va ajunge și în România în curând.

”Europa Centrală este traversată acum de un fond atmosferic rece care se îndreaptă către noi și care va afecta țara noastră noaptea viitoare”, a transmis Florinela Georgescu, director ANM, pentru Antena 3.

În plus, aceasta mai avertizează că instabilitatea atmosferică din următoarele zile va fi foarte crescută în România, după valul de caniculă care a lovit țara.

Intensitatea tornadelor este măsurată pe scara Fujita, bazată pe viteza vânturilor, dar și pe pagubele pe care le face fenomenul meteo. Scara Fujita are șase trepte, după cum urmează:

F0 – viteze de 64 – 116 km/h – pagube minore: coșurile de fum pot fi afectate, crengile copacilor sunt rupte, iar copacii cu rădăcini de suprafață pot cădea

F1 – viteze de 117 – 180 km/h – pagube moderate: țiglele de pe acoperișuri pot fi smulse, rulotele ar putea fi răsturnate, iar automobilele pot fi împinse de pe carosabil.

F2 – viteze de 181 – 253 km/h – pagube semnificative: locuințele mobile sunt distruse, vagoanele de tren pot fi răsturnate, copacii mari sunt scoși din rădăcini, iar obiectele de mici dimensiuni se pot transforma în proiectile.

BREAKING: Tornado causes major damage in the Czech Republic

— BNO News (@BNONews)