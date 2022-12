În ce investește Corina Caragea salariul de la Pro TV: ”Nu îmi pare rău”

frumoasa brunetă salariul de la Pro TV. Renumita prezentatoare susține că nu îi pare rău, semn că nu are niciun regret, chiar dacă de-a lungul timpului a întâmpinat numeroase situații neplăcute.

Pe ce cheltuie Corina Caragea banii de la Pro TV. Vedeta este mulțumită de alegerea făcută

Corina Caragea este pasionată de călătorii și vacanțe în străinătate. Vedeta pleacă foarte des în destinații turistice frumoase și îndepărtate, iar finalul de an și ziua de naștere o vor găsi, de asemenea, într-un sejur.

Prezentatoarea are și câteva sfaturi utile pentru cei care o urmăresc pe social media sau citesc blogul pe care îl are de foarte multă vreme. Bruneta crede că vacanțele sunt cele mai bune lecții de dezvoltare personală.

„Călătoriile sunt cele care îmi consumă toți banii și nu îmi pare rău. Nu trag linie, mai bine așa.

Am o listă lungă de destinații în care nu am ajuns și mi-aș dori pe viitor – America de Sud, Australia, Africa de Sud și locuri în care abia aștept să mă întorc – Hawaii , New York.

Călătoriile sunt cea mai bună lecție de dezvoltare personală și nu numai. Tocmai pentru că te trezești în multe situații neprevăzute din care trebuie să ieși cumva. Îți testează

limitele, relațiile, principiile și te îmbogățesc cu totul.

Am întâlnit oameni atât de diverși, sărăcie în toate formele ei, am pierdut avioane, bagaje, acte, am mâncat în locuri în care nu credeam că voi călca vreodată.

Am râs, am plâns, mi-am făcut atâtea amintiri pe care nu le-aș fi adunat stând comod acasă”, a mărturisit Corina Caragea pentru publicația .

Corina Caragea, despre cea mai frumoasă vacanță de până acum

Corina Caragea a bifat numeroase concedii în ultimii ani, toate diferite și unice. de la Pro TV nu ține cont de locație sau de buget, cea mai frumoasă având loc în 2012 când și-a serbat ziua de naștere.

În altă ordine de idei, frumoasa brunetă a dezvăluit că are o colecție de bani adunați din toată lumea. De asemenea, vedeta obișnuiește să cumpere un obiect tradițional vestimentar din fiecare loc în care ajunge.