Încă un poliţist beat şi drogat a provocat un accident grav. După ce a lovit un pieton a încercat să-şi acopere urmele

Aproape în fiecare zi pe şoselele României are loc un accident provocat de un şofer aflat sub influenţa drogurilor sau a alcoolului, dar în ultima vreme s-a înmulţit şi numărul poliţiştilor care se urcă la volan sub influenţa substanţelor interzise.

Poliţistul a spus că la volan se afla o tânără de 24 de ani

La nici 72 de ore de la tragedia de la Popeşti Leordeni, unde , un nou accident cu poliţist drogat la volan s-a produs la Caracal. Urmările nu au fost atât de tragice ca în Ilfov, dar victima a fost transportată în stare gravă la spital.

Accidentul s-a produs marţi dimineaţă, iar după producerea lui poliţistul a încercat să-i convingă pe anchetatorii sosiţi la faţa locului că nu se afla el la volan, ci o prietenă care îl însoţeau. Nu a trecut însă mult timp până când poliţiştii să-şi dea seama de adevăr.

“Din primele verificări, polițiștii au constatat faptul că, în eveniment, a fost implicat un autoturism, ce ar fi fost condus de o tânără, în vârstă de 24 de ani, din municipiul Caracal și un pieton, respectiv o tânără, în vârstă de 33 de ani, din comuna Brastavățu, județul Olt.

În urma evenimentului rutier, pietonul a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la Spitalul municipal Caracal”, se arată într-un comunicat remis de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Olt.

Testele ulterioare au relevat faptul că înainte de a se urca la volan. “Întrucât a existat bănuiala rezonabilă că la volanul autoturismului s-ar fi aflat o altă persoană decât cea indicată inițial, polițiștii au efectuat verificări, în urma cărora s-a stabilit faptul că autoturismul a fost condus de un tânăr, în vârstă de 21 de ani, din municipiul Caracal, județul Olt.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, a fost testat și cu aparatul drugtest, care a indicat prezența a două substanțe psihoactive”, au mai transmis poliţiştii din Olt.

În ceea ce-l priveşte pe fostul poliţist care a comis accidentul mortal de sâmbătă dimineaţă, de la Popeşti Leordeni, acesta este un fost colonel în rezervă, în vârstă de 59 de ani. El a fost arestat pentru o perioadă de 30 de zile.

În perioada în care a fost activ în poliţie, bărbatul a fost şef de cabinet în al lui Gavril Dejeu, în perioada în care acesta a fost ministru de Interne. Ulterior el s-a pensionat ca profesor al Institutului de Studii pentru Ordine Publică din cadrul Ministerului de Interne.