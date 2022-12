Incident ciudat în Ajun de Crăciun. Un câine a dat foc la casă. Cum s-a întâmplat totul

O familie din Marea Britanie a fost la un pas de a trăi o uriașă tragedie, chiar în Ajunul Crăciunului.

Animalul de companie al britanicilor, un câine, , seara trecută. Potrivit presei din Regat, patrupedul a rămas singur acasă, în Ajunul Crăciunului.

La un moment dat, acesta a declanșat din greșeală un uscător de păr. Norocul proprietarilor a fost acela că vecinii au sesizat fumul.

Aceștia din urmă au alertat autoritățile în momentul în care au văzut fum ieșind din locuință.

”Incendiul s-a produs din cauza unui uscător de păr conectat la priză și uitat pe pat. Câinele a sărit pe pat, a pornit din greșeală aparatul și de la căldura emanată, așternuturile au luat foc”, a afirmat pompierul-șef Gary Shinn, conform .

Din fericire, focul nu a apucat să se extindă.

Naughty dog sets bedroom on fire after jumping on bed and turning on hairdryer on Xmas Eve

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK)