Informație-bombă! „Steaua trebuia să revină în 2020 la Armată! Hârtia există la CSA” Exclusiv

Mai exact, generalii n-ar fi semnat niciodată în 2003 decât un simplu proces verbal, la care se adaugă o hârtie care stipulează clar că echipa predată lui Gigi Becali va reveni la CSA Steaua în 2020. Multe semne de întrebare, așadar, care își vor aștepta cu siguranță răspunsurile.

Informație-bombă! „Steaua trebuia să revină în 2020 la Armată”

”În 2003 n-ar fi semnat generalii în afară de acel proces verbal, este semnat un proces verbal, n-ar fi semnat generalii acea trecere a echipei de fotbal către noua societate, ci s-ar fi făcut o Adunare Generală în care l-ar fi dat cumva la o parte pe Viorel Păunescu și ar fi semnat un om al lui Gigi Becali. Deci nu generalii.

S-a stipulat în această hârtie că echipa va reveni în 2020 la Clubul Sportiv al Armatei. E informație pe care o am din cadrul clubului sportiv”, a transmis Vivi Răchită. ”Păi cum, dacă ai dat-o, cum să mai revină la tine? Că nu înțeleg?”, a replicat Horia Ivanovici, vizibil uluit de informație.

”Adică i-a concesionat, a împrumutat”, a intervenit în discuție Andrei Buzărin. Vivi Răchită susține că această informație bombă e deținută de oameni importanți din birourile CSA Steaua și ar fi fost ascunsă chiar de ochii juristului Florin Talpan.

”Ei asta spun că nu au dat echipa de fotbal. Am informația de la unul care a fost la Adunarea Generală din 2003. Se pare că hârtia există la Clubul Sportiv Al Armatei”, a completat Răchită, moment în care Horia Ivanovici a replicat: ”Și de ce n-a scos-o Talpan, nu era Talpan cu hârtia în mână dacă echipa revenea în 2020?”.

”Din ce știu Talpan nu are acces la toate hârtiile și toate informațiile, nu e foarte iubit în club. Am înțeles că vor scoate hârtia asta. Mi-a spus cineva care a fost la AGA”, a continuat dezvăluirea Răchită. Prezent în studioul Fanatik SuperLiga, Alin Buzărin a mărturisit că nu înțelege de ce această hârtie nu a fost prezentată în instanță.

”Tu faci hârtia asta în 2003 că în 2020 vine înapoi, dar tu în 2013 decizi că nu e Steaua, deci cine nu e Steaua? Deci și dacă există această hârtie instanța de judecată nu are acces la ea! Deci cine nu e Steaua? Din 2014 e FCSB? Tu-mi împrumuți mie ceva care la jumătatea împrumutului nu mai este. Atunci ce au concesionat?”, s-a întrebat Buzărin.

De ce nu a fost detonată ”bomba nucleară” până acum?

Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii Fanatik SuperLiga, a mărturisit că nu înțelege de ce nu astfel de document, care ar putea să schimbe radical soarta războiului pentru palmares, nu a fost prezentat oficial și invocat în fața judecătorilor.

”Dacă există documentul ăsta e bombă nucleară. E bombă nucleară!”, a răbufnit Ivanovici, fiind completat de Vivi Răchită: ”Și eu am întrebat de ce nu scoateți documentul ăsta și mi-a zis că la momentul potrivit”.

Concluzia a tras-o, ironic, Alin Buzărin. ”Când e momentul ăsta, când mai cheltui câteva milioane de euro? Cheltui 3-4 milioane de euro pe an, fără drept de promovare, dar încă nu e momentul”, s-a întrebat Buzărin, moment în care Vivi Răchită a sugerat că probabil aceste documente sunt secretizate, fiind vorba despre o Unitate Militară.

Super dezvăluire făcută de Vivi Răchită