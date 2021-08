Interviu exclusiv cu Zanni, câștigătorul Survivor România 2021. Adevărul despre Ana Porgras și relația cu foștii concurenți

Zanni, câștigătorul Survivor România 2021, și-a deschis sufletul în exclusivitate pentru Fanatik. Trapperul a vorbit despre competiția pe care a câștigat-o, relația cu foștii concurenți, dar și ce se întâmplă cu locuința pe care a zis că vrea să o achiziționeze din premiul câștigat.

Nici nu bine a aterizat la realitatea din România direct din jungla dominicană că artistul s-a apucat de treană. A lansat o melodie de succes împreună cu mentorul său, Alex Velea, iar surprizele sale muzicale nu se opresc aici.

Zanni preferă să muncească în continuare, căci nu poate sta departe de scenă, mai ales că acum are mai mulți fani ca niciodată. Celebrul cântăreț a început deja concertele prin țară și, printre ele, și-a făcut timp să ne ofere răspunsuri la unele dintre cele mai arzătoare întrebări.

Zanni, câștigătorul Survivor România: „Încă nu știu cum va arăta casa mea”

– În primul rând, felicitări pentru victoria de la Survivor! Cum te bucuri de succes?

Nu am avut timp să mă bucur de acest succes, muncesc foarte mult în continuare, am lansat care deja se bucură de succes la public, în perioada următoare voi susține niște concerte, primul la Arenele Romane.

-Ai spus chiar în seara marii finale că vrei să îți cumperi o casă din banii câștigați în emisiune. Cum arată căminul ideal pentru tine?

Încă nu știu cum va arăta, nu am fost la vizionari că să îmi dau seama ce mi-ar plăcea, dar se va întâmpla acest lucru în curând. Îmi doresc o casă care să aibă strictul necesar de care avem cu toții nevoie că să fim împăcați sufletește.

– Niciodată nu te-ai plâns în concurs și ai intrat pe trasee chiar și când șchiopătai. Ce gând ți-a dat forța să continui, deși era evident pentru toți că îți forțezi corpul la maximum?

Știam că sunt oameni acasă care mă susțin și mă votează, am simțit energia lor. Nu am vrut să câștig simpatia lor arătându-mi suferință și am tras de mine astfel încât să mă salvez singur, să dovedesc că sunt capabil să duc acea lupta până pe ultima sută de metri și am dovedit acest lucru. Este greu să intri șapte luni de zile pe trasee și să îți forțezi limitele corpului, sunt destul de periculoase, dar mi-am asumat acest risc pentru cei de acasă. Toată viață am tras de mine cât am putut.

Relația cu Ana Porgras, în continuare în stand-by: „Nu știu ce se va întâmpla în viitor. Vom vedea”

-Ruptura prieteniei dintre tine și Ana Porgras i-a șocat pe fani. Ai mai reușit să vorbești cu ea? E posibilă o împăcare între voi doi?

Cred că fanii își doreau o relație că într-o telenovelă între noi doi, dar realitatea a fost alta. este Ana, eu sunt eu, fiecare dintre noi avem drumul nostru. Nu există nimic între noi, am fost prieteni în competiție, dar sunt oameni care intră și ies din viața ta fără să existe prea multe explicații. Nu știu ce se va întâmpla în viitor, vom vedea.

– În afară de Ana Porgras, mai există vreun alt concurent care te-a dezamăgit?

Nu pot spune că m-a dezamăgit cineva, pentru că nu aveam multe așteptări. Unii au fost destul de falși, dar nu toți. Au fost și oameni frumoși de la care am avut ce învață.

Cât de mare a fost rolul lui Alex Velea în victoria sa de la Survivor

-Poți să ne spui cea mai mare bucurie pe care ai trăit-o în Dominicană, în afară de câștigarea trofeului? Dar cea mai neplăcută/ stânjenitoare situație?

Survivor România este o competiție dura, nu există loc de bucurie. Este supraviețuire. N-am avut momente stânjenitoare, dar mă simțeam foarte prost când schiopatam. Încercăm să le arăt oamenilor că nu am nimic, dar uneori chiar nu mai puteam să merg. Nu doream că oamenii să mă voteze din milă, nu doream să stau pe bară pe motive medicale, eu am mers acolo să lupt și să câștig.

-Crezi că dacă nu aveai susținerea lui Alex Velea șansele tale de a câștiga erau aceleași?

Alex Velea m-a influențat pe partea profesională, sentimentală și a fost lângă mine și mi-a dat încrederea de care aveam nevoie. Sunt conștient că ajungeam, la un moment dat, să gândesc și singur cum gândesc acum, dar Alex mi-a grăbit procesul de conștientizare, de autodepășire, mi-a dat puterea de care aveam nevoie. Poate ajungeam să am succes, însă un altfel de succes care nu s-ar fi putut numi carieră. El mă păstrează pe un drum bun atunci când am tendința să deraiez.

Zanni ar construi lumea de la zero cu Culiță și Majda. Sebi și Cosmin nu au fost pomeniți deloc

-Dacă ai fi pe o insulă pustie și ar trebui să construiești lumea de la zero, numește doi concurenți de la Survivor România cu care te-ai apuca de treabă.

Culiță, în ciuda faptului că lumea s-ar aștepta să nominalizez alte persoane. Însă dacă trebuie să construiesc lumea de la zero și să am parte de organizare, disciplină, tovărășie și umor, Culiță are toate aceste lucruri. Aș lua și o fată, pe Majda, pentru că are tot ceea ce trebuie să aibă o femeie, bun simț, rușine, știe când să vorbească, când să tacă. Majda gătește cu tot sufletul, a fost lângă noi când aveam nevoie. Ea și Ana.

-Care este povestea tatuajelor tale? Ce reprezintă tatuajul de pe gât?

Am mai multe tatuaje pe gât. Am început să mă tatuez din revoltă, a fost un gest de răzvrătire. Tatuajele mă făceau să mă simt liber, să fiu opusul a ceea ce își doreau cei din jur de la mine. Fiecare tatuaj reprezintă un sentiment, o emoție. Am vrut să arăt tuturor că pot reuși și făcând ce îmi doresc eu, nu ce își doresc alții să fac.

-Ce sfat le-ai da celor care își doresc să participe la Survivor?

Să privească această experiență că pe un război, să se arate lumii așa cum sunt în interiorul lor, să iasă din carapace.