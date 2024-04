Locul din România care e unic în Europa. Un fenomen i-a înnebunit pe turiști înainte de Paște

Locul din România care e unic în Europa merită văzut până de Paște. O mulțime de turiști fac tot posibilul să ajungă aici, având în vedere fenomenul deosebit. Despre ce este vorba și unde se află?

Locul din România care e unic în Europa

. Chiar și așa, treptat oamenii le descoperă și se bucură de experiențe de-a dreptul fabuloase nu foarte departe de casă.

Din fericire România se laudă cu litoralul românesc, dar și cu zonele montane spectaculoase. .

Un loc deosebit este chiar Castelul Calendar din Mureș. Locul din România care e unic în Europa se află chiar aici. Iar o mulțime de persoane s-au mobilizat și au ajuns în weekend pentru a vedea un fenomen deosebit.

Este vorba despre Festivalul Bujorului de stepă. Acesta a fost organizat chiar în curtea Castelului Calendarului. Iar rezervația de bujori este una unică în Europa. Tocmai din acest motiv, merită admirată.

Rezervația de bujori este unică în Europa

Ce poți să faci dacă ajungi în acest loc în această perioadă? Pe lângă priveliștea spectaculoasă, turiștii se pot delecta cu diferite preparate tradiționale. De asemenea, există și o mulțime de atelierele pentru meșteșuguri sau de tururi ghidate ale castelului.

Florin Moldovan, organizator al festivalului spune că orice turist care ajunge aici se bucură de o experiență cu adevărat unică din numeroase puncte de vedere. ”Festivalul aduce o sinergie de a celor două obiective cărora le-am alăturat alte elemente de identitate ce constă în gastronomie, producători, meşteri populari şi artizani”, a spus acesta, conform .

Evident, un alt obiectiv turistic din zonă este și faimosul Castel Ugron, sau Castelul Calendarului. O mulțime de persoane au ales să îl viziteze. Construcția din România este una deosebită, iar numele nu a fost deloc ales întâmplător.

Castelul are 365 de ferestre, adică câte zile sunt într-un an. De asemenea, acesta are și 4 turnuri, la fel ca numărul de anotimpuri, dar și 52 de camere, care reprezintă săptămânile. Totodată, castelul are 7 terase, câte zile sunt într-o săptămână și alte 12 holuri, care reprezintă lunile anului.