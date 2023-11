Cel care a fost acționar la Dinamo între 2013 și 2020, înainte să cedeze clubul spre Pablo Cortacero, a dezvăluit că va sponsoriza clubul FC Voluntari prin proiectul său imobiliar, Hills. Mai mult, Negoiță a dezvăluit că nu se pune problema să fie niciodată investitor la un alt club decât Dinamo, însă momentan s-a reorientat spre Voluntari pentru că nimeni de la Dinamo nu l-a căutat.

Ionuţ Negoiţă a revenit în fotbal! La ce echipă din SuperLiga bagă bani

”Este vorba de un parteneriat la FC Voluntari. M-a sunat domnul Bălănescu, care a fost și la Dinamo când eram acolo, și mi-a propus să vin ca sponsor la echipă. Nu mă voi implica decizional. Dacă voi merge la meciuri? La unul voi merge sigur, cel cu Dinamo. Este vorba de brandul Hills care va fi implicat în acest parteneriat cu FC Voluntari. Asta e!

ADVERTISEMENT

Se pare că au resurse financiare. Eu sunt dinamovist. Și voi reveni în fotbal ca acționar sau patron doar la Dinamo”, a explicat Negoiță pentru . Mai mult, fostul acționar al ”câinilor roșii” a anunțat ferm că niciodată nu va investi bani mulți la o altă echipă decât Dinamo, pentru că sufletul său a rămas acolo.

”Eu în perioada în care am fost la Dinamo am făcut ce am putut, am dat clubul mai departe, acum sunt alții care se ocupă. Momentan nu s-a pus problema să revin la Dinamo. Dacă s-ar face stadionul nou sau ar fi proiectul serios atunci aș evalua situația. La alt club nu aș reveni. De ce e nevoie de stadion? Pentru că toate echipele serioase au. Rapid, Petrolul, Steaua, doar Dinamo nu are.

ADVERTISEMENT

E nevoie de stadion nu doar pentru rețeta financiară dar și pentru identitate. Trebuie sa arăți cine ești, să ai mândria ta”, a explicat Negoiță. Așadar, la fel ca și Marian Iancu la Poli Timișoara, Ionuț Negoiță condiționează revenirea sa la Dinamo de construirea unui stadion de 5 stele. Despre această arenă se știe că va avea în jur de 25.000 de locuri și ar urma să fie gata cândva în 2025.

, oferea mai multe detalii despre construcția acestui stadion, în urmă cu o săptămână. ”Pot să vă spun absolut cert că la CS Dinamo se lucrează aproape în flux continuu la construirea stadionului, iar dacă sunt elemente de natură birocratică ce reprezintă anumite impedimente, nu li se poate imputa lor acest lucru.

ADVERTISEMENT

Am convingerea că într-un timp foarte scurt vom vedea că se întâmplă fizic lucrurile în legătură cu stadionul”, a declarat Zăvăleanu, la . Dinamoviștii se laudă că noua arenă de 25.000 de locuri va fi dotată cu o parcare VIP de 200 de locuri, spații cu patru vestiare, două săli de încălzire și spații pentru oficiali și organizatori.

De asemenea, stadionul va avea 12 loje VIP, spațiu de ospitalitate de 400 de metri pătrați, precum și separeuri sau restaurant. Inclusiv spectatorii cu dizabilități trebuie să știe că nu au fost uitați și vor avea spații dedicate, în timp ce tribunele vor fi acoperite integral, iar locurile vor avea o vizibilitate excelentă către teren.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu anunța pentru FANATIK în urmă cu mai multe luni că noua arenă a ”câinilor” ar putea costa în jur de 100 de milioane de euro. ”Au fost niște probleme cu actele, primăria. În 2025 e gata stadionul, cu 24.000 de locuri. Se face pe amplasamentul vechi.

Costă cam mult, fiindcă o să facă deasupra să aterizeze elicopterele să meargă la Spitalul de Urgență. Să nu mai aterizeze pe velodrom. 80-90 de milioane de euro. Spre sută. În 2025, Dinamo are sigur stadion. Sută la sută. Vreo trei săli de sport, hoteluri, restaurante”, explica fostul mare fotbalist al ”câinilor”.