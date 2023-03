Cum arată Carmen Negoiță la 43 de ani. Soția fostului investitor de la Dinamo a pozat complet goală

Fosta soție a milionarului Ionuț Negoiță, Carmen Negoiță, impresionează la cei 43 de ani. S-a lăsat fotografiată complet dezbrăcată. Imaginile le-a postat pe rețelele de socializare și a făcut furori printre admiratori. Silueta sa este una de invidiat.

Carmen Negoiță, pictorial nud la 43 de ani. Ce mesaj vrea să transmită prin gestul său

Carmen Negoiță demonstrează, așadar, că este o femeie extrem de curajoasă la vârsta sa și că a lăsat prejudecățile deoparte. În spatele gestului, poate controversat pentru unii, se află, însă, un mesaj pentru prevenirea body shaming-ului și a bullying-ului emoțional.

Carmen Negoiță a atașat imaginilor nud o descriere în care explică faptul că femeile trebuie să-și aprecieze corpul și să nu se rușineze cu el, indiferent de dificultățile prin care trec. Totodată, le-a îndemnat să nu mai accepte opiniile negative ale celor din jur, dar și să ia soluții atunci când simt că au scăpat situația de sub control.

”Sunt bucuroasa ca fac parte din super proiectul lui Vali Barbulescu · Official Music F.A.C.E, un proiect despre body shaming si bullying emotional. Chiar daca am fost mereu sigura pe mine, mi-a luat mult timp sa invat ce inseamna sa fii femeie si inca mai invat.

Maturizarea precoce si intrarea in energia masculina m-a tinut mult timp departe de a intelege ce inseamna corpul femeii. Cand am ramas gravida, vedeam cum corpul meu se modifica, dar nu stiam de ce. Am invatat totul singura, mi-am cumparat carti si mi-am promis ca eu voi vorbi cu copiii mei deschis despre toate aceste lucruri.

Nu trebuie sa ne rusinam de corpul nostru, chiar daca nu este perfect si nu trebuie sa acceptam parerile celorlalti ca fiind valorile noastre. Dar nici nu trebuie sa ignoram faptul ca un corp sanatos aduce beneficii atat din punct de vedere al sanatatii, cat si al self esteem-ului”, a scris fosta soție a afaceristului Ionuț Negoiță.

Cine este, mai exact, Carmen Negoiță

Carmen Negoiță a intrat în atenția publică după ce s-a căsătorit cu fostul acționar al clubului FC Dinamo București. Treptat, s-a remarcat ca bloggeriță, și are deschise mai multe afaceri.

Timp de 11 ani a fost căsătorită Carmen Negoiță cu Ionuț Negoiță, iar din mariajul lor au rezultat doi copii, Ingrid și Harold. În 2010, însă, au ales să meargă pe căi separate. Decizia ar fi fost luată de Carmen Negoiță, iar printre motivele invocate a fost că suferea foarte mult în căsnicie, în pofida aparențelor.

Potrivit într-un interviu pentru Antena Stars, Carmen Negoiță a precizat că mulți au blamat-o pentru că a ales să pună capăt mariajului, deoarece nu-i lipsea nimic din punct de vedere financiar. Însă, pentru ea nu au contat banii, cât ”dezvoltarea ca om”.

În prezent, nu se cunosc detalii despre o nouă relație a lui Carmen Negoiță. dar în vara lui 2022 a anunțat că nu mai formează un cuplu nici cu acesta, deși a fost cerută în căsătorie.