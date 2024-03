Ionuț Negoiță, război deschis cu Mircea Lucescu: „Nu va investi niciodată la Dinamo. Bate câmpii”

Ionuț Negoiță i-a dat replica lui Mircea Lucescu, după ce . Omul de afaceri nu l-a menajat deloc pentru antrenorul secolului în România.

Ionuț Negoiță, atac dur la adresa lui Mircea Lucescu: „Cedez Săftica gratis dacă va investi la Dinamo”

Fostul patron al lui Dinamo nu l-a menajat deloc pe „Il Luce” după ultimele declarații: „Eu mi-am dat cu părerea. Am dreptul să o fac? Văd că unii oameni sunt foarte sensibili, mai ales cei din generația care le place să fie lăudați. Eu n-am criticat, am spus doar că nu cred. Nu înțeleg de unde e iritarea asta? Clubul nu a rămas dator față de dânsul. Nu am comentat performanțele pe care le are”.

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri și-a continuat discursul dur și e 100% că Mircea Lucescu nu va băga niciodată bani la clubul la care s-a consacrat și l-a propulsat spre fotbalul mare: „Eu am fost acționar la Dinamo singur 8 ani. Nu a mai făcut nimeni asta. Să spui că am dus Dinamo în faliment înseamnă că nu are măsura cuvintelor. Mi se pare mult exagerat”.

Negoiță e gata să renunțe la baza de la Săftica în cazul în care Mircea Lucescu se va implica: „Eu pun pariu că nu va investi niciodată la Dinamo. Ba mai mult, vine să dea sfaturi pe banii altora. Cu Săftica nici măcar nu e în cunoștință de cauză. Dacă doi ani de acum acest tandem va investi la Dinamo eu voi ceda gratuit bucata aceea de Săftica, care nu are legătură cu baza de antrenament a lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

La momentul ieșirii din insolvență, trebuiau venituri la club care să acopere niște venituri din surse interne ale clubului. Acele două baze de cazare erau într-o stare deplorabilă și pe ambele le-am renovat eu”.

Ionuț Negoiță e convins că Mircea Lucescu și Ion Țiriac nu vor veni la Dinamo: „Ar fi un tandem bun. Vreau să văd și filmul ăsta”

Ionuț Negoiță a ironizat : „Eu nu am nicio problemă și chiar mi-aș dori să vină. Ar fi un tandem bun. Vreau să văd și filmul ăsta. E dreptul meu să îmi dau cu părerea și să cred sau într-o variantă sau alta. Nu înțeleg aberațiile astea pe care le-a rostit”.

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri a continuat să îl „înțepe” pe Mircea Lucescu: „Credeam că oamenii cu trecerea anilor devin mai înțelepți, în niciun caz invers. Mi se pare prea mult să bați câmpii. Am scos Dinamo din faliment, nu l-am dus în faliment.

Ne limităm să aruncăm cu jigniri. Clubul e altceva față de modernizarea unui teren. Mulți critică foarte ușor investitorii. Nimeni nu pleacă cu bani din fotbal. Eu cred că știe ce înseamnă să susții un club, chiar dacă doar a primit bani de la cluburi”.

ADVERTISEMENT

Nici Ion Țiriac nu a scăpat de declarațiile acide ale lui Negoiță: „Când nu dai o viață un leu în fenoment, de ce ai veni acum?”

Ionuț Negoiță nu crede nici în împlicarea lui Ion Țiriac: „Când nu dai o viață un leu în fenomen, de ce ai veni acum să faci minuni? Cât am fost eu toți s-au dat la o parte. De unde supărarea asta și propaganda comunistă? Sincer, nu mă așteptam sub nicio formă”.

Omul de afaceri e de părere că Mircea Lucescu nu are niciun drept să îl critice: „Îmi aduc aminte de spusele lui Giovanni și am crezut că exagerează vis a vis de calitatea unora. Să arunci fără noimă cu vorbe mi se pare o lipsă de discernământ. Nici taică-miu nu mă ceartă. Îmi spune el ce să fac cu banii mei. Mi se pare de noaptea minții. Să duci în derizoriu niște oameni care s-au sacrificat în fotbal mi se pare prost gust”.

Ionuț Negoiță nu exclude o revenire la Dinamo: „Dacă va avea un stadion nou lucrurile vor sta diferit”

Negoiță crede că Dinamo se va salva de la retrogradare: „Există o șansă de a rămâne în Liga 1, mai ales că mai sunt și alte echipe care concurează la cele mai slabe. Dinamo are avantaj mare că are suporteri, tradiție și asta poate face diferența în momentele grele”.

Fostul finanțator al „câinilor” e încântat de antrenorul croat al lui Dumnezeu: „Rămâne de văzut. Dacă Dinamo rămâne în prima ligă e o performanță în contextul actual financiar și organizatoric. Nu e roz. Cred că are un rol destul de important Kopic în ecuația asta”.

Ionuț Negoiță crede că Dinamo trebuia să aducă jucători cu o cotă mai bună: „Probabil că în pauza de iarnă ar fi trebuit să vină jucători care să ajute mai mult echipa. Poate că totul e în regulă acolo. Eu mi-aș dori să urce în clasament în sezonul următor, poate să fie în play-off, de ce nu”.

El nu exclude să investească din nou în Ștefan cel Mare: „Eu când am intrat la Dinamo am crezut și mi-am dorit foarte mult să se facă stadion. Nu a fost să fie și sunt convins că dacă Dinamo va avea un stadion nou lucrurile vor sta diferit, vor fi venituri suplimentare.

Se pare însă că nu știu nimic să se întâmple ceva în povestea asta. Erau și banii aprobați la CNI când eram eu acolo. Dinamo trebuia să aibă stadion odată cu Rapid și Steaua. Era și o hotărâre de Guvern”, a mai spus omul de afaceri la .