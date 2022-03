De pe ambulanță la off-road. Un pilot din Câmpulung face o super echipă cu fiica sa de numai 17 ani

Ionuț Tudoroiu este originar din Câmpulung, oraș cu mare tradiție în sporturile auto, mai ales cele de . De meserie ambulanțier, acesta se declară pescar și este un împătimit al curselor auto pe teren extrem. I-a transmis ”nebunia” și fiicei Alexandra.

Ionuț Tudoroiu spune cu mândrie că este pescar de la 6 ani și pilot în cursele de off road de peste 20 de ani. Are adrenalina în sânge, dar și un suflet mare. Tocmai din acest motiv a ales să lucreze ca asistent medical pe Ambulanță.

Născut în Câmpulung, Ionuț nu avea cum să nu prindă gustul motoarelor puternice și a senzațiilor tari, chiar dacă la început a fost liniștea ce ți-o dă pescuitul, sportiv sau amator.

Recunoaște că îi e greu să spună cu tărie care dintre hobby-uri este primul între preferințe și spune că ambele au venit firesc. Bine, și anturajul a avut un rol semnificativ în alegerile făcute.

”E greu de spus (care dintre pasiuni este prima în opțiunile lui – n.r.), pentru că pescuitul îl am în sânge de la 5, 6 ani când mă lua tata cu el, apoi a apărut off road- ul în momentul în care am crescut.

La noi în zona Câmpulung era Uzina Aro care avea echipă de Off Road și implicit prietenii și colegii participau la competițiile acestea. De atunci, a apărut și pasiunea pentru cursele de Off Road, cam de 20 de ani.

Acum, când și Ada (fiica lui – n.r.) îmi împărtășește această nebunie, nu este zi din weekend pe care o am liberă, să nu mergem să ne dăm cu mașina”, spune Ionuț Tudoroiu, pilot în cursele de off road, Clasa Standard.

Fiica cea mare îi calcă pe urme și îl asistă în curse

Ambulanțierului din Câmpulung nu i-a fost greu să le transmită pasiunea pentru off road și celorlalți membri din familie. Soția și fiicele lui sunt la fel de împătimite. Mai mult, Alexandra, fiica cea mare, îi este copilot. Aceasta mărturisește că a trăit multe aventuri alături de tatăl ei.

”Nu știam la ce să mă aștept, tata mi-a spus că o să fie destul de greu, dar m-am descurcat foarte bine. La final mi-a spus că e mândru de mine. E foarte interesant, am experimentat o grămadă de aventuri alături de el și îmi place mult să particip cu el în concursuri”, povestește Alexandra Tudoroiu.

Pentru cei mai puțin inițiați trebuie spus că în aceste întreceri copilotul nu e doar ceea ce ”scrie în fișa postului”, cum este cazul curselor de raliuri spre exemplu.

La off road copilotul nu doar că navighează și citește traseul de pe hartă pentru a-l transmite pilotului, ci are și rolul de a testa la propriu terenul, coborând din mașină pentru a verifica dacă porțiunea de traseu este sigură și poate fi străbătută de bolid. Practic, în cursele de off road, copilotul are cea mai mare responsabilitate.

”Copilotul e baza. În traseu trebuie să fiu foarte atentă și să îl ghidez pe pilot”, explică Alexandra Tudoroiu.

Ionuț și fiica Alexandra împărtășesc aceeași pasiune și dincolo de cursele off road

Ionuț și Alexandra Tudoroiu se completează perfect nu doar în cursele din întrecerile de off road, ci și în viață. Fiica cea mare a familiei se pregătește pentru o carieră în același domeniu precum tatăl.

”Mi-ar plăcea foarte mult să devin medic”, spune hotărâtă tânăra de numai 17 ani.

Nici acest lucru nu ar trebui să mire pe cineva. Ionuț Tudoroiu este la fel de pasionat și de meseria lui, precum este de cursele extreme. Ambulanțierul nu stă deoparte atunci când are ocazia să se implice în acțiuni umanitare.

”Ne mobilizăm și ajutăm persoanele nevoiașe în general tineri, copii foarte mici și persoane în vârstă. Le cumpărăm tot ce e nevoie de Paște și de Crăciun.

Dacă vrei să faci ceva și să îl faci și bine trebuie să îl faci din pasiune. Inclusiv jobul îl fac din pasiune”, mărturisește Ionuț.

Ambulanțierul speră să vadă cât mai mulți tineri prinși în mrejele sporturilor auto extreme și salută implicarea lui Norris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv, în susținerea celor care vor să facă parte din federația pe care o conduce.

”Norris mobilizează și susține tinerii care vor să se apuce de diverse sporturi cu motor, în general, Slalom Paralel și Rallycross. Și noi am avut sprijin din partea lui, legat de licențieri”, a încheiat pilotul de off road Ionuț Tudoroiu.