ÎPS Teodosie explică de ce femeia nu are roluri importante în Biserică: ”Dacă nu păcătuia, nu ar fi născut în dureri”

ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a explicat de ce femeia nu are roluri importante în Biserică, aşa cum are bărbatul. Înaltul prelat afirmă că lipsa femeilor din funcțiile important ale BOR nu are deloc de a face cu o discriminare.

Înalt Prea Sfințitul spune că aceasta este condiția ei şi că femeia “nu poate fi perpetuu într-o rugăciune, pentru că are condiţia slăbiciunilor sale”. Arhiepiscopul mai spune că ”Ea (n.r. femeia) a început păcatul şi iată, se află cu această neputinţă”.

ÎPS Teodosie a explicat de ce femeia nu are roluri importante în Biserică

Arhiepiscopul Tomisului afirmă că nu este discriminare faptul că femeia nu are roluri importante în Biserică, aşa cum are bărbatul, deoarece aceasta este condiţia ei.

Prezent joi, 6 mai, la un Radio Dobrogea, ÎPS Teodosie a fost întrebat dacă nu cumva este discriminare faptul că femeia nu are roluri importante în Biserică, aşa cum are bărbatul.

Înalta față bisericească a afirmat că nu este discriminare, ci este vorba despre statutul bărbatului şi al femeii.

”Nu este discriminare, este vorba de statutul bărbatului şi al femeii. Sigur că nicio femeie nu poate fi preot şi atunci e discriminare? De ce? Pentru că aceasta este condiţia ei. Ea nu poate fi perpetuu într-o rugăciune, pentru că are condiţia slăbiciunilor sale.

Cum să fie discriminare? Aceasta este femeia. Ea a început păcatul şi iată, se află cu această neputinţă pentru că ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur că dacă n-ar fi fost păcatul, nu astfel s-ar înmulţit neamul omenesc, ci prin puterea cuvintelor dumnezeieşti care le-a zis înainte de păcat: creşteţi şi vă înmulţiţi şi stăpâniţi Pământul.

Ei nu îşi cunoaşteau intimităţile înainte de păcat, erau îmbrăcaţi în har strămoşii noştri şi atunci luaţi ceea ce v-am spus, femeii i s-a spus ”În dureri vei naşte fii”. Dacă nu păcătuia nu ar fi născut în dureri”, a explicat Arhiepiscopul Tomisului.

Teodosie, sfaturi pentru o femeie din politică

Recent, senatoarea independentă Diana Șoșoacă, a dezvăluit că n-ar fi ajuns la acest nivel în politică dacă nu ar fi ascultat de sfatul dat de Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie.

”Mi-aduc aminte ce mi-a spus Înalt Prea Sfinția Sa Teodosie când mi-a dat binecuvântarea să intru în politică. Mi-a spus ‘acceptă-ți destinul de jertfă, îți spun că ai destin de jertfă și te opui, nu e bine să te opui.

Ai un drum greu, acceptă-l și eu îți dau binecuvântarea!’ Eu i-am spus că nu vreau să intru în politică și mi-a spus că ‘de aici ai făcut cât ai putut, numai dacă vei fi acolo (n.r. în Parlament) ne mai poți ajuta”, a afirmat Diana Şoşoacă.