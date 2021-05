Irina Loghin, credincioasă până-n măduva oaselor. De câte ori a vizitat Țara Sfântă și pentru ce s-a rugat

Irina Loghin este credincioasă până-n măduva oaselor, dezvăluind recent de câte ori a vizitat Țara Sfântă și care a fost motivul pentru care s-a rugat de fiecare dată. Vedeta a ținut să adauge și cum au marcat-o vizitele în Ierusalim.

Cântăreața de muzică populară a mers pentru prima oară la Ierusalim în urmă cu aproape 50 de ani, în timpul unui turneu. A luat parte la numeroase slujbe, solista reușind să vadă pentru prima oară Lumina Sfântă din noaptea de Înviere.

De atunci și până în prezent Irina Loghin a mai mers de câteva ori pentru a căuta liniște și pace. Artista a făcut nu mai puțin de 11 drumuri până-n Țara Sfântă, unde la început s-a rugat să devină mamă. Ulterior, i-a născut pe Ciprian și Irinuca, având și ajutorul medicilor.

Irina Loghin, o persoană cu multă credință. Ce a cerut solista prin intermediul rugăciunilor

Solista a trecut prin chinuri groaznice pentru a rămâne însărcinată pentru prima oară, dar mulțumită credinței și rugăciunilor a reușit să-și vadă visul împlinit. Irina Loghin avea să devină mamă la vârsta de 35 de ani, după un tratament realizat la un medic din Cluj-Napoca.

„Am pășit pentru prima dată pe la locurile sfinte de la Ierusalim în anii 70. Mă aflam într-un turneu pe atunci cu regretata Ileana Sărăroiu. Nu puteam să nasc prunci. Și pentru că mi-am dorit tare mult să am și eu copilași.

M-am rugat la mormântul Domnului Iisus, să pot avea și eu moștenitori. Mai târziu am făcut chiar și tratamente dureroase, pentru a rămâne însărcinată. Cu Ileana Sărăroiu am ajuns prima dată la Ierusalim chiar de Paște. Îmi amintesc că noi nu eram cazate la Ierusalim, ci în alte orașe.

Așa că toată săptămâna am făcut naveta la mormântul Mântuitorului de la Ierusalim, pentru a lua parte la slujbe. Știu că veneam de la 100 de km ca să fim la denii în săptămâna mare. Dar a fost ceva extraordinar, ce nu am putut uita toată viața. O trăire cum extraordinară.

Nici nu se poate povesti. Cine a fost acolo de Paște știe ce vreau să spun. Tot în acel an am văzut Lumina Sfântă și am luat parte la slujba de înviere a Domnului. Am avut parte de niște momente care m-au marcat toată viața.

Să iei Lumină de la Ierusalim și să fii la Înviere, este cel mai frumos lucru pentru un creștin ortodox, mai ales în acele vremuri. În comunism nu venea lumina în România, din câte știu ea este adusă la noi cu avionul din anul 2008.

De atunci am mai fost în Israel de încă de 10 ori și de fiecare dată m- am dus să mă închin și la Ierusalim. În total am fost de 11 ori în Israel, pe parcursul anilor, însă de Paște nu am mai ajuns”, a dezvăluit Irina Loghin pentru click.ro.