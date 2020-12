Isma Lopez, mărturii despre coșmarul trăit la Dinamo: “Ne-au arătat că nu le pasă!”

Adus la Dinamo după ce Ionuț Negoiță i-ar fi vândut clubul lui Pablo Cortacero, Isma Lopez este printre primii care decid să nu mai aștepte investițiile promise de conaționalul său. El a relatat trăirile din perioada petrecută în „Groapă”.

Fundaș stânga în vârstă de 30 de ani, Lopez a venit la Dinamo după o experiență la Tenerife. El a jucat și pentru Ahtletic Bilbao, Sporting Gijon sau Omonia Nicosia.

Isma Lopez era soluția favorită a lui Cosmin Contra pentru banda stângă a apărării. Nici venirea lui Andrei Radu nu l-a pus în dificultate pe spaniol, însă acum atât el cât și antrenorul au decis să părăsească echipa.

Isma Lopez, mărturii despre coșmarul trăit la Dinamo: „Ne-au tratat ca pe niște mărfuri”

Spaniolul adus la Dinamo în startul lunii septembrie a adunat nouă prezențe în tricoul alb-roșu, dintre care opt în Liga 1. El a avut evoluții oscilante, însă în ultima vreme a părut foarte sigur și bine integrat în mecanismul echipei bucureștene. Din nefericire, chiar când lucrurile începeau să arate bine, Isma Lopez a decis să plece.

Această măsură a fost luată de către apărătorul spaniol pentru că, la fel ca toată lumea din jurul lui Dinamo, și el s-a săturat de promisiunile lui Cortacero. Singurii bani pe care i-au primit fotbaliștii „câinilor” în ultimele luni au fost cie strânși de suporteri prin intermediul programului DDB. Dinamoviștii au vândut toate biletele virtuale pentru meciurile cu Viitorul și FC Argeș, fapt absolut remarcabil. Din păcate, insuficient pentru a acoperi salariile uriașe date de conducătorii spanioli și plătite doar din vorbe.

„Singurul motiv sau cel fundamental pare că e cel economic. Dar nu e așa. E adevărat că din septembrie nu a intrat niciun ban în cont.Motivul fundamental e faptul că nu au îndeplinit nici măcar una dintre promisiunile făcute, cu care ne-au convins să venim aici. Totul a fost o minciună. Ne-au arătat că nu le pasă de noi, că suntem niște mărfuri pentru ei. Nu doar noi, ci și familiile noastre

Am lăsat locuri în care eram de ceva timp, eram fericiți, pentru un proiect ambițios. Dar nu a fost așa. Ne-au promis cea mai tare bază sportivă. Săptămâna asta ne-am antrenat fără medic, fără fizioterapeut… n-am avut materialele necesare pentru a da randamentul maxim.

Ne-au promis că vom juca pe noul stadion Dinamo, că era deja rezolvat, se va construi în curând, dar până atunci vom evolua pe cel mai bun stadion din România. Nu a fost așa. Am jucat pe vechiul stadion Dinamo, dar suntem mândri de asta. Am intrat pe terenul pe care au intrat toate legendele acestei echipe. Dar a fost o altă promisiune neîndeplinită. Dacă erau fani pe stadion, era altceva. Totuși, i-am simțit aproape, au făcut tot posibilul pentru a fi alături de noi, inclusiv să vină cu banii pe care conducerea nu a vrut sau nu a putut să ni-i dea.

Ne-au înșelat, ne-au amânat. Luăm banii marți, luăm banii înainte de meci… nu am luat nimic! Au fost doar minciuni. Ne-au zis că secretara e de vină, că a încurcat conturile, că banii sunt blocați undeva… Treceau săptămânile, lunile și banii nu veneau. Ne-au zis că vor aduce cei mai buni angajați. Unii au venit, dar așa au și plecat, pentru că nu aveau materialele necesare, nu erau plătiți. Am vrut să-i ajutăm pe angajații care nu aveau deloc bani pentru a duce la familii. Ne-au dat mașinile pe care le aveam în contract și ne-au zis că le vor îmbunătăți. A venit iarna și noi aveam aceleași automobile, așa că veneam la grămadă, cu jucătorii care și-au adus mașini mai bune din Spania”, a fost manifestul lui Isma Lopez.

Anunță și alte plecări și are un singur regret: „Astfel de fani nu merită așa ceva”

Plecarea lui Isma Lopez nu este ultima de la Dinamo. Deja și-au luat rămas bun de la colegi Borja Valle și antrenorul Cosmin Contra. Iar fundașul stânga a dezvăluit că pe parcursul zilei de vineri, 4 decembrie, vor urma și alți fotbaliști. Dinamo ar putea rămâne descoperită înaintea partidei cu FC Argeș programată chiar pentru vineri, de la 20:30.

„Unicii oameni adevărați sunt cei cu care am împărțit vestiarul și angajații care au făcut tot posibilul să ne facă viața mai ușoară. Așa că am luat decizia de a pleca. Sper ca oamenii să înțeleagă și să se schimbe lucrurile aici. Altfel, mâine vor pleca mulți alții. Un astfel de club și astfel de fani nu merită așa ceva

Aș vrea să le spun oamenilor adevărul prin acest mesaj și să știe prin ce am trecut, nu doar noi ci și familiile noastre, pe care le-am mutat aici pe baza promisiunilor deșarte. Las cu tristețe acest oraș. Bucureștiul merită efortul. Grupul din vestiar merită mai mult. Le urez toate cele bune. Am fost cât de fericiți s-a putut aici. Asta e decizia pe care am luat-o. Vă salut pe toți”, a mai spus Lopez.

Între timp, Pablo Cortacero a activat din nou modul silențios și nu a ieșit să explice de ce nu au intrat în conturile clubului nici sumele promise pentru această săptămână. Spaniolii din conducerea dinamovistă prezenți la București sunt căzuți în dizgrația suporterilor, iar viitorul alb-roșiilor este extrem de nesigur.