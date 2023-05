Italia se pregătește să părăsească „drumurile mătăsii” ale Chinei. Premierul Giorgia Meloni, în clubul liderilor anti-Beijing

În vreme ce temerile legate de riscurile privind China planează asupra summit-ului liderilor G7, reuniți de vineri la Hiroshima, în Japonia, Italia se pregătește să anunțe că părăsește megaplanul global al Beijingului, Belt and Road Initiative (BRI), numit și „Noul Drum al Mătăsii”, un viraj de 180 de grade al premierului italian Giorgia Meloni și o apropiere de linia administrației Joe Biden.

Singura țară G7 pe „drumul mătăsii” al lui Xi

Giorgia Meloni ia în considerare să le spună liderilor G7 că Italia va părăsi , planul global de dezvoltare a infrastructurii, anunțat de China în 2013, care vizează investiții în 150 de țări. Considerat o axă majoră a politicii externe a președintelui Xi Jinping, detractorii BRI spun că acest uriaș plan va atrage țările vizate într-o capcană a datoriilor și dependenței față de economia chineză.

A fost nevoie de patru ani pentru ca Italia să ia în considerare ruperea relației sale speciale cu președintele chinez Xi Jinping. În 2019, Italia a devenit prima țară din G7 care s-a alăturat programului global de infrastructură al Chinei, Inițiativa Belt and Road (BRI), spre surprinderea aliaților din Occident.

Acum, liderul de dreapta al Italiei, Giorgia Meloni, este gata să le comunice omologilor săi din G7 că este pregătită să rupă legăturile cu proiectul far de politică externă al lui Xi, potrivit unui diplomat de rang înalt din guvern. Giorgia Meloni nu a luat încă o decizie finală, dar discuțiile de la Roma se concentrează asupra modului în care Italia va ieși din Belt and Road Initiative, mai degrabă decât dacă se va face acest lucru, a declarat diplomatul, care a vorbit sub anonimat deoarece subiectul este sensibil.

O schimbare a relațiilor Roma-Beijing

Dacă se va întâmpla, o astfel de mișcare ar reprezenta o schimbare dramatică în relațiile dintre Italia și China, plasând-o pe Giorgia Meloni ferm în tabăra țărilor sino-sceptice, condusă de . De asemenea, ar marca o lovitură pentru politica emblematică a lui Xi Jinping, putând determina alte țări să urmeze exemplul Italiei.

Deși există încă diviziuni cu privire la cât de departe ar trebui să meargă Europa în a se alătura sprijinului american pentru apărarea Taiwanului, există un consens transatlantic tot mai mare cu privire la necesitatea de a rezista jocurilor de putere economică ale Chinei. Căci, pentru SUA, dar și pentru țara gazdă a summit-ului care începe vineri, Japonia, reuniunea oferă o oportunitate în a le demonstra direct liderilor europeni că este timpul să se ridice pe baricade când vine vorba de confruntarea cu China.

Statele Unite mizează pe cel puțin aparența unui teren comun cu aliații în privința Republicii Populare Chineze. Înaintea summitului, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al SUA, John Kirby, a declarat reporterilor: ”Vă puteți aștepta să auziți la finalul acestor discuții că toți liderii G7 sunt de aceeași părere cu privire la modul în care trebuie abordate provocările pe care le prezintă Beijingul”.

Italia, prima țară din UE care s-a alăturat BRI

Dorința Chinei de a-și afirma ponderea economică este un domeniu în care este posibil să existe mai multă unitate între aliații G7. Dar nu este un calcul simplu pentru Italia. Susținătorii BRI avertizează că o ruptură cu China ar afecta economia italiană.

”Relația cu SUA este ceea pe ce a pariat Meloni pentru a-și stabili referințele internaționale”, a declarat Nathalie Tocci, director al Istituto Affari Internazionali, un think tank cu sediul la Roma. În urmă cu patru ani, Italia a devenit prima țară din UE care s-a alăturat BRI, strategia amplă a lui Xi de dezvoltare a infrastructurii pentru a investi în 150 de țări și entități internaționale. În cadrul acestui program, China finanțează construcția de porturi, poduri, căi ferate și alte diverse structuri, printre alte proiecte din întreaga lume.

Când Xi a vizitat Roma în 2019 pentru a pecetlui acordul, a fost întâmpinat ca un rege și a fost invitat la un concert al tenorului de renume mondial Andrea Bocelli, în palatul prezidențial. Liderul chinez i-a spus premierului de atunci al Italiei, Giuseppe Conte, că este asemănător cu ”principiile naturale ale universului” ca cele două țări ale lor – cândva cele două capete ale vechiului Drum al Mătăsii – să se reunească.

„Dezbaterea este deschisă”

Meloni nu a spus (încă?) dacă va scoate Italia din BRI, dar a indicat săptămâna trecută că ”dezbaterea este deschisă” în legătură cu acest subiect. Se așteaptă ca premierul de la Roma să semnaleze calea de urmat a țării în timpul reuniunii G7 de la Hiroshima din această săptămână, deoarece alți lideri, cum ar fi Joe Biden, ar putea ridica problema, potrivit unui diplomat UE și unui oficial UE care au vorbit sub protecția anonimatului pentru a discuta chestiuni sensibile.

Acordul dintre Roma și Beijing urmează să fie reînnoit automat pentru încă cinci ani, în martie 2024, dacă nici una dintre părți nu se retrage. Subsecretarul italian pentru afaceri externe, Giorgio Silli, a declarat miercuri că ”o reflecție atentă este în curs de desfășurare” și a precizat că decizia va fi luată ”ținând cont” de politicile privind China ale NATO, G7 și UE, notează .

„A fost o încurcătură tipic italiană”

Acordul BRI a fost conceput pentru a stimula comerțul și a îmbunătăți conectivitatea între Italia și China. Dar nu și-a atins ambițiile, deoarece Beijingul nu a reușit să reducă barierele pentru întreprinderile italiene, iar guvernele succesive de la Roma au adoptat o poziție din ce în ce mai dură față de administrația lui Xi Jinping.

De asemenea, UE a creat propria inițiativă rivală, Global Gateway, pentru a contracara BRI a Chinei. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va face echipă cu Joe Biden și cu premierul Japoniei, Fumio Kishida, pentru o promisiune trilaterală privind infrastructura, în marja reuniunii de la Hiroshima.

Acest lucru plasează Italia într-o poziție delicată, având statutul special de singura națiune din G7 care face parte din inițiativa Beijingului, potrivit Alessiei Amighini, un economist internațional care a scris o carte despre BRI. ”A fost o încurcătură tipic italiană”, a spus ea. Italia a aderat la proiect chiar în momentul în care opinia publică occidentală se întorcea împotriva Chinei din cauza modelului său din ce în ce mai autoritar și a practicilor comerciale neloiale.

„Ne schilodim economia”

Pe de altă parte, susținătorii acordului cu China rămân ferm convinși că Italia are de pierdut dacă renunță la Belt and Road Initiative. Una dintre figurile centrale în negocierile cu Beijingul a fost subsecretarul pentru industrie Michele Geraci, un fost bancher care predă finanțe în universitățile chineze de peste un deceniu.

”A fi transatlantic, membru al NATO, nu înseamnă că nu poți face înțelegeri cu China”, a declarat Geraci în timpul unui interviu telefonic din China, subliniind că alte țări din UE care sunt, de asemenea, membre NATO au aderat la BRI. El a subliniat, de asemenea, că și SUA au încheiat un așa-numit acord de primă fază cu China. Pentru Geraci, ieșirea din BRI ar îngreuna viața exportatorilor italieni în China, un argument cheie invocat de sindicatele din mediul de afaceri care au susținut acordul în speranța că acesta va duce la un acces mai bun pe uriașa piață chineză.

Exporturile Chinei către Italia au crescut cu 51% între 2019 și 2022, în timp ce importurile sale din această țară UE au crescut cu doar jumătate (26%) în aceiași ani, potrivit Agenției pentru Comerț din Italia. ”Dacă pornim să ne luptăm de la egal la egal cu China, antrenați de această viziune de decuplare, ne schilodim economia”, a spus Geraci.