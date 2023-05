Îți mai amintești de Julia Chelaru? Ce face acum și cât de mult a slăbit: “E foarte simplu”

Îți mai amintești de fosta soție a lui Bogdan Jianu? Ce face acum și cât de mult . Frumoasa brunetă susține că e foarte simplu să se mențină în formă maximă, chiar și atunci când merge în vacanțe în străinătate.

O mai știi pe Julia Chelaru? Cu ce se ocupă fosta componentă a trupei Exotic și cum arată

O mai știi pe Julia Chelaru? A fost o vreme în care făcea furori cu colegele sale din trupa Exotic, Andreea Bănică și Claudia Pătrășcanu. În ultima perioadă a intrat într-un con de umbră și nu a mai fost vizibilă pe sticlă.

A divorțat în urmă cu ceva vreme și se concentrează mai mult pe propria persoană. Continuă să cânte la diverse evenimente private atât în țară, cât și în străinătate. În plus, e foarte atentă la felul în care arată la aproape 46 de ani.

Nu-și arată deloc vârsta din buletin, asta pentru că ține o dietă destul de cunoscută în rândul vedetelor autohtone. Datorită acestui regim alimentar frumoasa blondină a reușit să dea jos aproximativ 6 kilograme. Acum se simte foarte bine în propria piele.

„Țin o dietă cunoscută în toată lumea, cu mâncare pe care o primesc la plic și mi-o prepar singură. Deocamdată am slăbit 6 kilograme cu nupo și este foarte simplu”, a mărturisit Julia Chelaru pentru .

Julia Chelaru, pasionată de călătorii în străinătate

Julia Chelaru a mai dezvăluit că este pasionată de călătorii în străinătate. În luna februarie a fost plecată în Panama, acolo unde a cântat la niște prieteni foarte apropiați. În aprilie a fost în Franța, unde a vizitat Coasta de Azur, Cannes, Nisa și Monte Carlo.

Urmează o vacanță la Napoli, dar și alta la Barcelona unde va fi însoțită de mama sa. Vedeta recunoaște că de fiecare dată încearcă să îmbine utilul cu plăcutul. se bucură din plin de fiecare clipă pe care o trăiește.

„În Panama am fost invitați de un prieten comun la care am mai cântat noi de-a lungul vremii. Eu am mers cu Axinte, cu mai mulți colegi, am cântat la ziua prietenului nostru de acolo.

Am nimerit și la un carnaval de-al lor pe stilul Rio de Janeiro, a fost nebunie, am avut și un bucătar din Venezuela care ne-a făcut tot felul de bunătăți, am făcut plajă, a fost frumos”, a mai spus Julia Chelaru, pentru aceeași sursă.