Iubitul Alinei, fata ucisă la Mangalia, prima reacție după crimă. Ultimele mesaje primite

Luni, 7 august, iubitul Alinei, fata ucisă la Mangalia, a avut o primă reacție în spațiul public după cumplita crimă din weekend. Care au fost ultimele mesaje primite de acesta de la prietena sa.

Noi date după odioasa crimă din Mangalia: prima reacție venită de la iubitul Alinei, ce mesaje a primit

Continuă să vină . Alina (18 ani), o tânără care a plecat pe litoral să muncească, și-a găsit sfârșitul în camera de hotel pe care o împărțea cu prietena ei, Loredana (18 ani).

Aceasta din urmă a ucis-o pe colega de apartament, apoi i-a pus trupul într-un geamantan și a dus-o în parcul din Mangalia. Fără nicio remușcare, a lăsat aici cadavrul, sub o bancă. Crima din Mangalia a avut loc sâmbătă noaptea. .

La o zi după cumplita descoperire de pe litoral, iubitul Alinei a avut o primă reacție. Sergiu povestește că a fost contactat de Loredana chiar în noaptea crimei. Din spusele tânărului, suspecta de crimă s-ar fi dat drept Alina în momentul dialogului avut prin intermediul mesajelor. Loredana i-a spus că vrea să se despartă pentru că l-a înșelat, iar acest lucru nu-i dă pace.

De altfel, și fratele Alinei spune că ultimele mesaje de pe telefonul surorii sale, schimbate cu Sergiu, au fost de fapt scrise de criminală. Prin această mișcare, ea a căutat să își construiască un alibi.

”Eu am vorbit cu ea pe la ora 2:00, cu Alina. Asta era ieri. Și mi-a scris că vrea să se culce. Pe la 4:30 îmi dă mesaj de pe contul ei că vrea să se despartă de mine, că m-a înșelat.

Când am văzut mesajul ei, mi-am dat seama că nu este ea. Am insistat să îi scriu, să o sun, și pe la 4:47 îmi scrie că ea pleacă acasă, că fumează o țigară afară pe o bancă, așteaptă să vină taxiul și să am grijă de mine”, a declarat Sergiu, la .

Iubitul Alinei, schimb de mesaje și cu criminala

Suspectând faptul că ceva ciudat se petrece cu iubita sa, Sergiu decide să ia legătura cu Loredana. Aceasta continuă să joace teatru și îi transmite că Alina ar fi plecat undeva cu o geantă.

”Când am văzut mesajele eu am continuat să o sun, i-am dat din nou mesaj. Când am văzut că nu răspunde am zis să îi dau mesajul colegei ei, Loredana. Și i-am dat mesaj.

Ea mi-a spus că Alina a plecat cu o geantă, dar nu știe unde. Și am întrebat-o ce s-a întâmplat, că nu îmi vine să cred, dar ea a insistat că a plecat acasă.”, a mai spus Sergiu, la postul de știri citat.

Tot în cursul acestei zile, Sergiu a postat pe Facebook o fotografie împreună cu Alina, însoțită de un mesaj emoționant: ”Dumnezeu să te ierte! Drum lin spre cer. Mereu vei rămâne în inimile noastre”.

Luni, Tribunalul Constanţa a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, pentru săvârșirea infracțiunii de omor, pentru Loredana, cea care şi-ar fi ucis prietena, cadavrul acesteia fiind găsit sub o bancă într-un parc din Mangalia.