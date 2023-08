Mărturii înfiorătoare ale pescarului care a găsit-o pe fata moartă în parcul din Mangalia. “Nu i se cunoștea fața! Am crezut că e un câine”

Bărbatul a povestit că a avut un șoc, Inițial a crezut că sub bancă era ghemuit un câine. Apoi a descoperit cu groază că este vorba despre o fată moartă.

Mărturii înfiorătoare ale pescarului care a găsit-o pe fata moartă în parcul din Mangalia

Poliţiştii nu au reuşit deocamdată să identifice , fața tinerei fiind cumplit mutilată. Din primele informaţii, ar fi vorba de o tânără de circa 15-17 ani.

“Mergeam la pescuit, pe întuneric, 5:15 era ceasul. Ea era sub bancă, pusă acolo ghemuită. Am crezut că e un câine şi când am pus mâna, am văzut că e o persoană fizică.

Nu mai respira, avea până în 15 ani. Era mutilată, nu i se cunoştea faţa. Am avut un şoc foarte mare. A fost adusă aici cred”, a spus pescarul care a găsit cadavrul tinerei duminică dimineaţa, potrivit .

Persoanele care locuiesc în zona parcului din Mangalia au relatat că nu au auzit ţipete în timpul nopţii. Martorii cred că trupul neînsufleţit al tinerei ar fi fost adus acolo.

Aceștia au confirmat că fata era desfigurată și prezenta urme de violență şi sânge la nas. În parc sunt foarte multe camere de supraveghere pe ale căror imagini s-ar fi observat mai multe persoane care ar fi purtat cagule.

Cadavrul prezenta urme de violență

Potrivit anchetatorilor, duminică, în jurul orei 05:30, polițiștii din cadrul au fost sesizați cu privire la faptul că, într-un parc din oraș, se află cadavrul unei persoane.

“La data de 6 august a.c., în jurul orei 05:30, polițiști din cadrul Poliției municipiului Mangalia au fost sesizați cu privire la faptul că, într-un parc din municipiul Mangalia, se află cadavrul unei persoane de sex femeiesc.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă. Cadavrul prezenta urme de violență, echipajul medical declarând, ulterior, decesul.

În cauză cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, în vederea stabilirii situației de fapt”, se arată în comunicatul Poliției.