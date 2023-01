Iulia Albu, momente neplăcute în perioada sărbătorilor de iarnă: ”Am fost la pat toți trei”

Stilista și jurata de la Splash! Vedete la apă a avut parte de de iarnă. Vedeta, partenerul de viață și fiica sa din mariajul cu Mihai Albu au ajuns la spital înainte de Crăciun.

Iulia Albu, clipe grele în ultimele zile din anul 2022. Ce a pățit blondina

Iulia Albu este pregătită să-și ia Crăciunul înapoi, după ce nu a reușit să-l sărbătorească din cauza unei gripe care a ținut-o la pat. Din păcate, vedeta nu a reușit să petreacă nici de Revelion, însă va recupera luna aceasta.

Așadar, fosta jurată de la Bravo, ai stil va cinsti Nașterea Mântuitorului pe data de 6 ianuarie și treceea în noul an pe 13 ianuarie. Frumoasa blondină va ține cont de piesajul sărbătorilor de iarnă și nu vor lipsi cadourile, bradul, fotografiile de familie și puloverele speciale.

„Din păcate, anul acesta am fost la pat toți trei, eu Mika și iubitul meu, răpuși de o gripă îngrozitoare. Eu am ajuns și pe la spital, ceea ce a fost cu atât mai rău, motiv pentru care nu am simțit deloc aceste sărbători.

Nu văd nimic greșit în a-mi cere Crăciunul înapoi. În fond, Crăciunul, pe lângă a fi o sărbătoare sfântă, care într-adevăr, sunt de acord că nu poate fi replicată în orice zi ne dorim, este despre familie și despre bucuria de a fi împreună.

Nu puteam să-i refuz asta fiicei mele și nu văd de ce aș face-o mai ales că și anul trecut am avut o situație similară.

În noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie am fost în pat, cu o cană mare de ceai, uitându-mă cu iubitul meu și micuța Mikaela la un film, și admirând frumos de pe terasă artificiile.”, a dezvăluit Iulia Albu pentru publicația .

Iulia Albu, vacanță la început de an nou

Iulia Albu urmează să aibă parte de o vacanță de poveste în care va recupera, cu siguranță, toate momentele pierdute în decembrie 2022. În perioada 6 – 13 ianuarie 2023 vedeta va pleca în concediu cu cei dragi.

Criticul de modă consideră că este în măsură să aibă propriile reguli legat de zilele în care sărbătorește Crăciunul și Revelionul. Concret, evenimentele pe rit vechi sunt singura logică pe care o găsește în prezent.