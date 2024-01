Jador, pus la zid de Războinici. Gestul făcut de artist la Survivor All Stars nu a rămas neobservat

Jador a fost pus la zid de Războinici la Survivor All Stars. Gestul făcut de Faimos nu a trecut neobservat. Iar cea mai afectată a fost chiar Lola Crudu, care a venit cu niște dezvăluiri sincere.

Gestul făcut de Jador la Survivor All Stars

. Nimeni nu ar fi crezut însă, că după doar o ediție, vor apărea într-adevăr tensiuni între Faimoși și Războinici. Iar Jador a fost protagonistul unui astfel de incident.

după ce Faimoșii au pierdut în fața Războinicilor. Acesta a ridicat unul dintre degete în aer, iar toată lumea l-a văzut. Mai apoi a urmat și un schimb de replici acide cu Lola Crudu.

Războinica a remarcat faptul că Jador era nervos că a pierdut jocul pentru provizii la Survivor All Star. Astfel, aceasta a ținut să îi atragă atenția că o anumită atitudine ar fi contribuit la înfrângerea echipei sale.

Și comentariul Lolei Crudu nu a trecut neobservat. După gestul pe care l-a făcut, Jador a simțit nevoia și el să intervină. Artistul spunea că doar s-a pierdut un punct și că speră că nu a jignit pe nimeni.

„Am contribuit la înfrângere, bineînțeles, că am pierdut un punct. Îmi cer scuze față de echipă dacă i-am jignit, dar aș vrea să îi întreb de ce nu mi-au spus tura trecută, ieri, când am câștigat la proba focului pentru că și atunci le-am zis aceeași afirmație, atunci de ce nu s-a zis nimic? Pur și simplu o întrebare, vreau să răspundă unul dintre ei”, a spus Jador.

Faimosul, pus la zid de echipa Războinicilor

Iată că în ediția de miercuri, 17 ianuarie, de la Survivor All Stars, Jador a fost subiectul principal în discuțiile Războinicilor. Se pare că nimănui nu i-a plăcut comentariul artistului cu atât mai mult gestul făcut de acesta.

„Îl văd pe Jador, iar venea. S-a văzut la primul punct cum a reacționat. E cerc din prima zi la Jador”, a spus una dintre Războinice, în legătură cu atitudinea revoltătoare a Faimosului.

Lola Crudu de la Survivor All Stars și-a deschis și ea sufletul. Războinica spune că ceva s-a întâmplat în echipa Faimoșilor. Mai mult de atât, aceasta a făcut referire la frustrările, dar și la supărările anumitor persoane.

„Eu nu i-am zis-o cu răutate. Noi am râs. Dar ceva s-a întâmplat la Faimoși. Că eu l-am blestemat pe omul ăsta? Eu sunt dovada clară că oamenii când aruncă cu cuvinte genul aruncă din frustrarea și supărarea lor.

Este o frustrare personală. Nu are nicio treabă cu Jador. Eu nu l-am analizat după pe el, m-am analizat pe mine. De ce am scos aceste cuvinte? Îmi cer iertare față de Jador dacă l-am supărat. Nu am nicio intenție să îl supăr”, a spus Războinica, la Survivor All Stars, cu lacrimi în ochi.