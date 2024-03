Jaguaru, vedeta Kanal D de la Insula de 1 milion, susține că e mare afacerist! Câți bani face, de fapt! Exclusiv

Jaguaru este, în mod cert, unul dintre favoriții noului show de la Kanal D, Insula de 1 milion. La plecarea spre Republica Dominicană, acolo unde se filmează emisiunea prezentată de Cosmin Cernat, Ionuț Sugacevschi a făcut dezvăluiri despre ocupațiile lui.

Ce afaceri are Jaguaru de la Insula de 1 milion?

Jaguaru a făcut senzație la Exatlon, în primul sezon, difuzat de Kanal D. A ajuns în finală și a fost învins de Vladimir Drăghia. S-a și iscat un mic scandal pe atunci, mai toți văzându-l drept cel mai bun sportiv de pe traseu, dar câștigătorul a fost stabilit de votul publicului.

De atunci, Jaguaru, spune el, s-a apucat de afaceri. Iar înainte de a pleca în Republica Dominicană pentru Insula de 1 milion, fostul Războinic spunea că viața sa s-a schimbat radical după Exatlon, anunțând că s-a apucat de afaceri.

“Viața mea s-a schimbat foarte mult după Exatlon. În primul rând mi s-au deschis foarte multe uși, am realizat foarte multe lucruri după acea experiență. Am început un business în imobiliare, construcții imobiliare. Am început cu o casă, așa am început să construiesc…

Apoi am înființat o firmă de recrutări personal din Asia pentru Europa. O dețin și acum, în toată Europa; Germania, Italia, Danemarca, Albania, Slovenia și Austria”, spune Jaguaru, conform comunicatului oficial al Kanal D.

Mai mult, explică el, afacerile i-au adus bani serioși. Dar asta, explică Jaguaru, nu l-a schimbat deloc, spune că a rămas un om modest,. Dar are experiență de viață și e nerăbdător să se implice și să câștige – măcar de data asta – .

“Nu m-a schimbat deloc succesul, doar mi-a deschis multe uși. Nu m-au schimbat nici banii, nici televiziunea, pentru că sunt un om simplu, am crescut sărac, m-am chinuit și m-am ridicat singur, pe picioarele mele. Știu cum e să ai, și să nu ai”, a povestit Jaguaru, conform sursei citate. Doar că FANATIK a avut curiozitatea să vadă ce afaceri are, de fapt, Ionuț Sugacevschi, zis Jaguaru.

Câți bani câștigă Jaguaru din afacerile din România?

FANATIK a verificat ce afaceri derulează, ca proprietar, administrator sau asociat, celebrul Ionuț Sugacevschi, zis Jaguaru. Iar nu mică ne-a fost mirarea când am descoperit că afacerile din România de care vorbește el ori sunt ”la negru”, ori sunt o plăsmuire a minții lui.

Mai exact, conform datelor publice din România, Jaguaru a fost implicat într-o singură firmă. Deschisă în 2018, Jaguaru Ionuţ Rusu S.R.L. nu mai este activă fiscal. Compania lui Ionuț Sugacevschi avea ca obiect activități ale agențiilor de publicitate.

De altfel, nici nu a apucat să depună, vreodată, vreun bilanț fiscal. Sau să declare o cifră de afaceri și profit. Asta în ciuda faptului că, o vreme, bazându-se pe succesul pe care l-a avut la Exatlon, imprimat. Dar și așa, mai simplu, afacerile lui, cel puțin în România, acum nu există. Sau, cel puțin, nu face, la vedere, bani din afaceri.

Poate și pentru că nu are afaceri în România, Jaguaru a decis să participe la . El, ajuns la Insula de 1 milion, se bazează probabil pe succesul pe care l-a avut ca Războinic în primul sezon al Exatlon România.

Și, cu siguranță, experiența lui în Republica Dominicană, acolo unde au loc filmările, îl va ajuta. Și, poate, va și reuși să pună mâna pe marele premiu. Adică un milion de lei. Infinit mai mult decât câștigă din afacerile pe care le deține în România.