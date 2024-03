Cine sunt concurenții de la Insula de 1 milion, noul reality show de la Kanal D. Unul din ei a fost la o celebră emisiune de la Antena 1

Cine sunt concurenții de la Insula de 1 milion, reality show-ul care urmează să înceapă la Kanal D în viitorul apropiat. Mulți dintre ei au povești de viață impresionante. Unul dintre ei a participat la o celebră emisiune de la Antena 1.

Cine sunt concurenții de la Insula de 1 milion, reality show-ul așteptat la Kanal D

, va începe cât de curând la Kanal D, iar cei 50 de concurenți vor lupta pentru a intra în posesia premiului cel mare, în valoare de 1.000.000 de lei, cel mai mare pus la bătaie în istoria televiziunii din România.

Concurenții vin din mai multe zone ale țării, au profesii și vârste diferite și sunt pregătiți să lupte individual pentru marele premiu. Competiția se desfășoară în Republica Dominicană, într-un cadru de vis, iar concurenții vor fi izolați de lume și vor avea diverse provocări pe parcursul emisiunii.

fără confortul de acasă și vor fi nevoiți să facă alianțe pentru a rezista în competiție. Iată cine sunt 10 dintre cei 50 de concurenți din cadrul reality show-ului.

La intrarea în competiție, fiecare concurent va purta la mână o brățară. Aceasta valorează 20.000 de lei. În total, toate cele 50 de brățări valorează 1.000.000 de lei. Adunarea brățărilor va reprezenta obiectivul fiecărui concurent, însă doar unul va câștiga premiul cel mare.

Maria

În vârstă de 25 de ani, Maria Diana But provine din Lovrin, Timiș și este kinetoterapeut în Timișoara. A venit la Insula de 1 milion deoarece se consideră o luptătoare și nu îi este frică de provocările și condițiile din cadrul emisiunii.

A fost adoptată, împreună cu fratele și sora ei, atunci când avea doar 10 ani, după ce au locuit alături de mamă, timp de câteva luni, în condiții grele. Maria vrea să-și testeze rezistența fizică și psihică în cadrul reality show-ului și speră că va câștiga marele premiu pentru a-și cumpăra o casă.

Renata

Renata Alexandra Matei s-a înscris în competiție pentru a-i arăta fiului ei, în vârstă de 9 ani, că orice e posibil, atâta timp cât există voință. În vârstă de 31 de ani, concurenta provine din Toplița și locuiește în Târgu Mureș.

Are o pasiune pentru dansuri sportive, pe care le practică din copilărie, însă este cosmetician de profesie. Vrea să câștige premiul cel mare pentru a o ajuta pe bunica ei să se bucure de bătrânețe fără griji.

Argentina

Argentina Rusalina Korobian și are 49 de ani și are o afacere de familie, un magazin alimentar. Aceasta a venit la emisiune pentru a-și testa forțele, dar și pentru a le arăta altor femei că vârsta nu reprezintă un obstacol. Vrea să fie câștigătoarea emisiunii pentru a finaliza construcția unei pensiuni

Locuiește în Cluj și este pasionată de sport, așa că nu se teme de provocările de la Insula de 1 milion. A crescut la țară și nu a avut o copilărie ușoară, pentru că s-a ocupat cu muncile agricole, împreună cu cele 4 surori mai mari și de fratele ei.

Elena

În vârstă de 46 de ani, Elena Vâja este menajeră și vrea să câștige Insula de 1 milion. Nu se teme de aventură și crede că răbdarea o va ajuta să ajungă cât mai departe în cadrul competiției, dar și umorul.

Are o pasiune pentru psihologie și are grijă să citească în fiecare zi. A avut o copilărie grea și și-ar dori foarte mult să-și continue studiile. Este căsătorită de 28 de ani și are un fiu în vârstă de 24 de ani. Vrea să-și achite datoriile și să investească banii în viitorul ei și al familiei, dacă ar fi câștigătoarea emisiunii.

Georgiana

Georgiana Moisa are 28 de ani și este șofer de TIR. Vrea să se bucure de experiența de la Insula de 1 milion și să-și depășească limitele. Este din Arad, dar trăiește în Germania de mai bine de 7 ani.

Lucrează de la vârsta de 14 ani. În afară de faptul că este șofer de TIR, ajută la încărcarea și descărcarea acestora la destinație, lucru care o ajută să se mențină în formă. Visul ei este să-și deschidă propria firmă de transport marfă.

Un fost participant la o emisiune de la Antena 1, printre concurenții de la Insula de 1 milion

Filip

Filip Alexandru Traian are 38 de ani și este antrenor de kickboxing și antreprenor. Originar din Constanța, are o experiență vastă în luptele profesioniste și în antrenează pe tinerii din comunitatea lui. Își dorește să-ș dezvolte afacerea și să-i antreneze și în viitor pe tinerii care vor să practice acest sport.

Mai mult, Filip nu este la prima experiență de participare la un reality show. Acesta a participat la Ultimul Trib, emisiune difuzată la Antena 1 în 2018.

Micuțu

Pe numele real Angheliuc Cristian, Micuțu este asistent medical și are o pasiune pentru podcasturi. Are 44 de ani, 2,1 metri și 176 de kilograme, fiind originar din Rădăuți, Suceava. Are trei fiice și vrea să le facă mândre, așa că are de gând să dea totul în competiție, potrivit .

Szilard

Deak Szilard are 43 de ani și este din Sfântu Gheorghe, dar locuiește de mai bine de 20 de ani în București. Este tâmplar și este, totodată, un artist cu un adevărat talent în rășină epoxidică. Are o carieră ca instructor în securitate diplomatică.

Este răbdător, are spirit de observație și vrea să-și depășească limitele. Visul său este acela de a-și deschide propriul atelier de tâmplărie, așa că va da tot ce poate pentru a câștiga marele premiu de 1.000.000 de lei.

Dumitru

Dumitru Opincă este pensionar, originar din Iași, și a lucrat timp de 35 de ani în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Are 62 de ani, dar încearcă să se mențină într-o formă bună prin practicarea sportului. Speră să câștige competiția pentru a folosi premiul pentru sprijinirea unei case de copii sau a unei familii nevoiașe.

Variu

Variu Alexandru Gabriel are 33 de ani, este din București și lucrează ca hairstylist, dar e pasionat și de sport. A făcut rugby de performanță timp de 12 ani, fiind parte componentă din lotul național U17.

Face totul pentru a oferi familiei sale un viitor cât mai bun și vrea să-și termine locuința visurilor sale, așa că speră să câștige marele premiu din reality show.